Puglia, tagli ai collaboratori scolastici. L’allarme: “Così minore sicurezza”

“Si riduce il personale proprio dove servirebbe rafforzarlo: meno collaboratori scolastici in scuole sempre più numerose significano minore sicurezza, carichi di lavoro insostenibili e un peggioramento dei servizi per studenti e famiglie”. È quanto sostiene il segretario generale della Uil scuola Puglia, Gianni Verga, che così commenta i tagli al numero di collaboratori scolastici per le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2026/27. “Alla Puglia, secondo i dati in nostro possesso, verranno sottratti ben 158 collaboratori scolastici” fa sapere il sindacalista, spiegando che si tratta di “75 posti in meno nei licei con oltre 200 alunni, e 83 negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici con oltre 800 alunni”. “A livello provinciale – prosegue – il taglio di personale sarà di 52 unità in provincia di BARI, 16 nella Bat, 13 a Brindisi, 21 a Foggia, 30 a Lecce e 26 a Taranto”. “Facciamo appello ai parlamentari pugliesi, – continua – affinché venga ritirato immediatamente il decreto ministeriale 211 del 3 novembre scorso in attuazione della legge di bilancio per il 2025 e venga messo in campo un ripensamento complessivo delle politiche sugli organici del personale Ata”. “Non può esistere una scuola efficiente con organici sottodimensionati, – conclude Verga – non può reggere a lungo una scuola utilizzata puntualmente come strumento per fare cassa”.