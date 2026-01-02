SABATO, 03 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,223 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,223 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, fuga di gas in via Re David: strada chiusa per i lavori

Vigili a lavoro

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 22:53
via 0re david fuga di gas
  • 29 sec

Nel corso del pomeriggio si è verificata una fuga di gas in via re David. La strada è stata in parte bloccata dai mezzi dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino delle condutture. Il blocco ha interessato l’intero quadrilatero. Anche i residenti dei palazzi interessati sono stati costretti a non transitare per la strada del quartiere San Pasquale.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, fuga di gas in via...

Nel corso del pomeriggio si è verificata una fuga di gas...
- 2 Gennaio 2026
Economia

Il 2025 si chiude: “E’ stato...

Il 2025 si chiude come uno degli anni peggiori per i...
- 2 Gennaio 2026
Cultura

“Capodanni di Puglia”, weekend di musica...

Prosegue in piazza del Ferrarese il programma di “Capodanni di Puglia”,...
- 2 Gennaio 2026
Cronaca , Primo Piano

Bari, fuga di gas in via...

Paura in via Quarto dove si sarebbe verificata una fuga di...
- 2 Gennaio 2026