Bari, fuga di gas in via Re David: strada chiusa per i lavori

Nel corso del pomeriggio si è verificata una fuga di gas in via re David. La strada è stata in parte bloccata dai mezzi dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino delle condutture. Il blocco ha interessato l’intero quadrilatero. Anche i residenti dei palazzi interessati sono stati costretti a non transitare per la strada del quartiere San Pasquale.