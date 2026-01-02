VENERDì, 02 GENNAIO 2026
Bari, quartiere Libertà in lutto: addio allo storico pizzaiolo Mimmo

Tanti i messaggi di cordoglio

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 15:47
Inizia con il sapore amaro questo 2026 per i residenti di via Principe Amedeo, ma non solo, per la scomparsa di Mimmo, noto pizzaiolo della pizzeria del quartiere Libertà, omonima “Pizzeria da Mimmo” dove in tanti, cittadini e turisti, si fermavano per apprezzare le prelibatezze. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social, in molti lo ricordano come una persona solare, “quasi un fratello”, dal cuore grande.

“Mimmo te ne sei andato anche tu non doveva andare così – scrive un cittadino – ti ho sempre voluto bene sono 18 anni che ti conoscevo ed eri come un fratello grande davi consigli a tutti e avevi un cuore grande non ti dimenticherò mai, ti porterò sempre nel mio cuore. Ora proteggi le tue splendide figlie, tua moglie e tua madre e tutta la famiglia, eri il gigante buono come faremo senza di te? Eri il top, se n’è andato metà del mio cuore”.

