VENERDì, 02 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,214 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,214 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Cavi elettrici sui binari, treni bloccati e ritardi sulla linea tra Bari e Pescara

Mattinata di disagi

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 14:54
binari
  • 17 sec

Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Pescara e Bari, dove la caduta di alcuni cavi elettrici di alimentazione sul tratto compreso tra Orta Nova e Incoronata (Foggia) ha provocato la sospensione della circolazione e ritardi a catena. Il guasto, segnalato dalla tarda mattinata, ha coinvolto i convogli dell’Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali. Fermi lungo la linea, tra gli altri, il Frecciarossa Milano–Lecce partito alle 6.10 e diretto nel Salento per le 15.51, il Frecciarossa Lecce–Milano delle 10.06, il Frecciargento Lecce–Roma delle 11.07 e l’Intercity Lecce–Milano Centrale delle 8.42.

Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare l’alimentazione elettrica e mettere in sicurezza il tratto interessato. Possibili riprogrammazioni e limitazioni di percorso sono in valutazione, mentre i viaggiatori devono fare i conti con attese prolungate e collegamenti rallentati. In corso le indagini per comprendere le cause che hanno portato al danneggiamento dei cavi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Cronaca

Cavi elettrici sui binari, treni bloccati...

Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Pescara e Bari,...
- 2 Gennaio 2026
Cronaca , Politica

Bari, quartiere Libertà in lutto: addio...

Inizia con il sapore amaro questo 2026 per i residenti di...
- 2 Gennaio 2026
Musica

Può un vinile valere quanto una...

In un’epoca in cui la musica è ovunque e spesso immateriale,...
- 2 Gennaio 2026
Cultura

Musica e tradizioni, ad Alberobello torna...

La Befana tornerà a “volare” sui trulli. Lunedì 5 gennaio 2026,...
- 2 Gennaio 2026