Cavi elettrici sui binari, treni bloccati e ritardi sulla linea tra Bari e Pescara

Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Pescara e Bari, dove la caduta di alcuni cavi elettrici di alimentazione sul tratto compreso tra Orta Nova e Incoronata (Foggia) ha provocato la sospensione della circolazione e ritardi a catena. Il guasto, segnalato dalla tarda mattinata, ha coinvolto i convogli dell’Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali. Fermi lungo la linea, tra gli altri, il Frecciarossa Milano–Lecce partito alle 6.10 e diretto nel Salento per le 15.51, il Frecciarossa Lecce–Milano delle 10.06, il Frecciargento Lecce–Roma delle 11.07 e l’Intercity Lecce–Milano Centrale delle 8.42.

Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare l’alimentazione elettrica e mettere in sicurezza il tratto interessato. Possibili riprogrammazioni e limitazioni di percorso sono in valutazione, mentre i viaggiatori devono fare i conti con attese prolungate e collegamenti rallentati. In corso le indagini per comprendere le cause che hanno portato al danneggiamento dei cavi.