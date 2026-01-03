Bari, è di nuovo tempo di saldi: si parte oggi

A Bari è tutto pronto per l’appuntamento con i saldi invernali, che prenderanno il via quest’oggi, sabato 3 gennaio 2026 e si concluderanno il 28 febbraio. Come previsto dalla normativa regionale, questa è l’occasione per trovare capi di moda e accessori di stagione a prezzi scontati, ma con regole precise da seguire sia per i negozianti sia per i clienti.

Chi gestisce un’attività commerciale e intende proporre una vendita di fine stagione doveva comunicarlo al SUAP almeno cinque giorni fa﻿, indicando quali prodotti saranno scontati, la sede del negozio e come verranno separati i capi in saldo dal resto della merce. In molti comuni questa comunicazione avviene esclusivamente online attraverso lo sportello telematico SUAP, quindi è importante verificare la procedura corretta nel proprio comune.

È bene ricordare che le vendite promozionali non sono consentite nel mese di dicembre né nei quindici giorni precedenti l’inizio dei saldi, secondo quanto stabilito dalla legge regionale. Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia hanno stilato alcune indicazioni pratiche per garantire acquisti trasparenti e sicuri.

Per quanto riguarda i cambi, “la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, se ciò risulta impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato”. Il cliente deve però segnalare il difetto entro due mesi dalla sua scoperta.

La prova dei capi resta facoltativa e dipende dalla scelta del negoziante, mentre i pagamenti devono prevedere l’accettazione delle carte di credito, privilegiando le modalità cashless. I prodotti messi in saldo devono avere carattere stagionale o di moda, destinati a deprezzarsi se non venduti entro il periodo indicato. Infine, “i capi scontati devono riportare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Nei casi in cui siano state effettuate vendite promozionali nei giorni precedenti, lo sconto durante i saldi dovrà essere calcolato sul prezzo più basso applicato ai clienti nei trenta giorni precedenti”.

Con queste regole chiare, i consumatori possono approfittare dei saldi invernali con maggiore sicurezza, mentre i negozianti hanno indicazioni precise per una stagione di vendite trasparente e senza sorprese.