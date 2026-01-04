DOMENICA, 04 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,250 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,250 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 3 Gennaio 2026 - 14:27
copertina giusta
  • 13 sec

Le minacce social alla moglie del calciatore del Bari. Un altro incendio in un’azienda nel Barese. La folla per la fiamma olimpica a Bari. Il record del Capodanno e dei turisti. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

 

Domenica 28 dicembre. Minacce social a moglie di calciatore

Minacce social alla moglie di un giocatore del Bari: “Denunceremo”

Lunedì 29 dicembre. Mala movida alla Vigilia, i residenti dell’Umbertino preoccupati per Capodanno

Mala movida a Bari, dopo la vigilia nell’Umbertino crescono i timori per Capodanno

Martedì 30 dicembre. Un altro incendio in un’azienda rifiuti nel Barese

Un altro incendio nel Barese: fiamme in un’azienda per lo stoccaggio dei rifiuti

Mercoledì 31 dicembre. Folla per la fiamma olimpica a Bari

Bari, folla per la Fiamma Olimpica: festa finale in largo Giannella

Giovedì 1 gennaio. Edizione da record per il Capodanno in piazza

Capodanno in piazza a Bari, oltre 16mila a seguirlo in centro

Venerdì 2 gennaio. Record turisti a Bari: superati i 2, 6 milioni di pernottamenti

Turismo, a Bari oltre 2 milioni di pernottamenti: “Grazie agli introiti miglioreremo l’accoglienza”

Sabato 3 gennaio. Al via i saldi di fine stagione

Bari, è di nuovo tempo di saldi: si parte oggi

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, piazza Risorgimento teatro di una...

Un’altra notte di tensione ha turbato la tranquillità di piazza Risorgimento,...
- 4 Gennaio 2026
Cronaca

Drammatico incidente sulla complanare della SS100:...

Una mattinata come tante si è trasformata in tragedia lungo la...
- 4 Gennaio 2026
Eventi

Acquaviva delle Fonti: arriva la grande...

Il nuovo anno ad Acquaviva delle Fonti si apre con note...
- 4 Gennaio 2026
Musica

A Noicattaro Erica Mou porta “Cerchi”...

Il 2026 a Noicattaro inizia tra note e parole, con un...
- 4 Gennaio 2026