I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Aggredito medico al Policlinico. La rivolta dei tifosi contro DeLa e lo scontro tra Leccese e Luigi De Laurentiis. Il boom di turisti a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 24 maggio. Aggredito medico al Policlinico
Aggressione nel Policlinico di Bari: medico preso a pugni in reparto riporta lesioni a cornea e retina
Lunedì 25 maggio. Rivolta dei tifosi contro i DeLa
Scatta la rivolta dei tifosi contro i De Laurentiis: lanciata una petizione alla Figc. “Liberate Bari e i baresi”
Martedì 26 maggio. Omicidio Diviesti, svolta nelle indagini e arresti
Omicidio Diviesti a Barletta, svolta nel caso: 15 misure cautelari tra Italia e Albania
Mercoledì 27 maggio. Duro scontro tra Leccese e De Laurentiis
Bari, il sindaco Leccese gela De Laurentiis: «Il Bari non è un asset. Valuti la possibilità di giocare altrove»
Giovedì 28 maggio. Superato il milione di pernottamenti a Bari
Bari regina del turismo in Puglia: superato il milione di pernottamenti da inizio anno
Venerdì 29 maggio. Addio all’ospedale Covid della Fiera, padiglioni saranno restituiti
https://www.borderline24.com/2026/05/29/bari-ospedale-covid-in-fiera-la-regione-avvia-iter-per-ripristinare-i-padiglioni/
Sabato 30 maggio. Presunti abusi su alunne minorenni, arrestato insegnante
Presunti abusi su alunne minorenni, arrestato insegnante nel Brindisino