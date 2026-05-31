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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Maggio 2026 - 13:16
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Aggredito medico al Policlinico. La rivolta dei tifosi contro DeLa e lo scontro tra Leccese e Luigi De Laurentiis. Il boom di turisti a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 24 maggio. Aggredito medico al Policlinico

Aggressione nel Policlinico di Bari: medico preso a pugni in reparto riporta lesioni a cornea e retina

Lunedì 25 maggio. Rivolta dei tifosi contro i DeLa

Scatta la rivolta dei tifosi contro i De Laurentiis: lanciata una petizione alla Figc. “Liberate Bari e i baresi”

Martedì 26 maggio. Omicidio Diviesti, svolta nelle indagini e arresti

Omicidio Diviesti a Barletta, svolta nel caso: 15 misure cautelari tra Italia e Albania

Mercoledì 27 maggio. Duro scontro tra Leccese e De Laurentiis

Bari, il sindaco Leccese gela De Laurentiis: «Il Bari non è un asset. Valuti la possibilità di giocare altrove»

Giovedì 28 maggio. Superato il milione di pernottamenti a Bari

Bari regina del turismo in Puglia: superato il milione di pernottamenti da inizio anno

Venerdì 29 maggio. Addio all’ospedale Covid della Fiera, padiglioni saranno restituiti

https://www.borderline24.com/2026/05/29/bari-ospedale-covid-in-fiera-la-regione-avvia-iter-per-ripristinare-i-padiglioni/

Sabato 30 maggio. Presunti abusi su alunne minorenni, arrestato insegnante

Presunti abusi su alunne minorenni, arrestato insegnante nel Brindisino

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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