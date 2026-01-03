Bari, fuga di gas in via Re David: parla il sindaco Leccese

Ore di disagi e paura, quelle vissute dai residenti del quartiere San Pasquale, dove una fuga di gas ha imposto la chiusura parziale di via Re David e il blocco della circolazione nell’intero quadrilatero interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino delle condutture. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 13.00. Oltre a chiudere immediatamente la conduttura principale di gas sotto il piano stradale per precauzione è stata interrotta anche l’erogazione dell’energia elettrica a diversi palazzi per circa 15 ore.

Una volta riparato il guasto sono state effettuate delle verifiche ed inertizzazione delle tubazione unitamente al personale Enel e della ditta del gas al fine di escludere la presenza di eventuali atmosfere potenzialmente esplosive.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che, tramite i social, ha ricostruito le fasi dell’emergenza e spiegato le ragioni delle misure adottate. «La perdita è stata tempestivamente bloccata, ma la possibile presenza di gas nel corrugato Enel ha reso necessaria, in via prudenziale, una temporanea interruzione dell’energia elettrica. Questa mattina gli operai sono stati impegnati per eliminare eventuali tracce residue di gas e riattivare l’energia. In quel quartiere, nell’ultimo anno, è stata avviata la sostituzione delle condotte del gas, anche per evitare disagi di questo tipo. Quei cantieri sono necessari proprio per prevenire certe situazioni e garantire una maggiore affidabilità della rete».