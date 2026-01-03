Bari, teatro Petruzzelli: oltre 2.662 abbonamenti per la nuova stagione

A Bari, la cultura torna a farsi spazio nelle strade e nelle piazze, e lo fa con code lunghe davanti al teatro. Non è solo un segnale di interesse: è la conferma che la città sa riconoscere e premiare la qualità.

«Quando la cultura fa la fila», scrive il sindaco Vito Leccese, condividendo l’immagine di tanti cittadini in fila all’ingresso del teatro Petruzzelli﻿. La stagione degli abbonamenti ha già superato quota 2.662, più del 2025 e anche del record del 2024, e la programmazione deve ancora entrare nel vivo con il ritorno de La Cecchina di Piccinni.

I numeri, sottolinea il primo cittadino, parlano chiaro: «La qualità viene riconosciuta e il lavoro serio genera entusiasmo». E non è solo il teatro a registrare grande partecipazione: anche le Lezioni di Storia degli Editori Laterza hanno visto code interminabili, trasformando il teatro in un luogo vivo, fatto di curiosità e passione.

«Proviamo a credere nella cultura non come un lusso per pochi ma allo stesso tempo non solo come intrattenimento, anche se l’intrattenimento è una cosa seria e sa rendere le città più leggere, più umane», scrive Leccese, sottolineando come l’arte e la conoscenza possano diventare «pratica civile, esercizio di comunità, orgoglio di una città».

Il sindaco ringrazia tutti coloro che rendono possibile questa esperienza: artisti, orchestra, coro, tecnici e dirigenti del Petruzzelli. «Ogni giorno fanno vivere il teatro, lo trasformano in esperienza condivisa», afferma.