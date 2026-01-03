Lecce, il jazz incontra Van Gogh: al Teatro Apollo “La musica dei colori”

Al Teatro Apollo di Lecce arriva uno spettacolo che intreccia teatro, musica e immagini per raccontare il genio tormentato di Vincent Van Gogh. Domenica 11 gennaio 2026, alle 18, la Camerata Musicale Salentina porterà in scena “Van Gogh: La Musica dei Colori”, un progetto di teatro-canzone ideato e interpretato dallo scrittore Gino Saladini, accompagnato dal Marco Guidolotti Jazz Quartet.

Sul palco, la narrazione di Saladini guiderà il pubblico dentro la vita e l’opera del pittore olandese, tra fragilità, estasi creative e ricerca continua di luce. Le parole saranno affiancate dalle sonorità del jazz, in un dialogo costante tra racconto e musica. A rendere l’esperienza ancora più immersiva saranno le immagini animate di otto capolavori di Van Gogh proiettate su un grande schermo: i dipinti “prenderanno vita” grazie a un software multimediale, fondendosi con le note e creando un percorso emozionale dal forte impatto visivo.

Saladini, medico legale, criminologo e autore di romanzi e saggi, negli ultimi anni ha sperimentato nuovi linguaggi narrativi che uniscono letteratura e musica. Guidolotti, sassofonista tra i più apprezzati del panorama italiano, vanta collaborazioni internazionali e una lunga attività tra colonne sonore e tournée in tutto il mondo. Lo spettacolo viene presentato come un viaggio nell’anima del pittore, capace di trasformare la sua biografia in un racconto poetico, dove ogni nota diventa una pennellata e ogni immagine si fa suono. I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita Vivaticket. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce, con il supporto della Banca Popolare Pugliese.