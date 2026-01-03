SABATO, 03 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,233 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,233 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Venezuela, Picaro: “Democrazia sotto attacco: l’Europa difenda il voto e la libertà del popolo venezuelano”

"L’auspicio è che gli apparati del regime si facciano da parte"

Pubblicato da: redazione | Sab, 3 Gennaio 2026 - 15:00
michele picaro
  • 2 min

Mentre il Venezuela è scosso dalle ultime ore di tensione, l’Europa osserva con crescente preoccupazione. L’attacco degli Stati Uniti delle scorse ore,﻿ ha riportato al centro dell’attenzione la crisi politica e sociale che il Paese sta vivendo da anni, tra repressione del dissenso e istituzioni democratiche indebolite.

«Seguiamo con attenzione e profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Venezuela. Una crisi che impone coerenza, soprattutto a chi oggi invoca il diritto internazionale dopo aver tollerato per anni le violazioni sistematiche del regime di Nicolás Maduro: repressione del dissenso, persecuzione degli oppositori, istituzioni democratiche svuotate e processi elettorali manipolati», dichiara l’eurodeputato On. Michele Picaro, componente della Delegazione EuroLat.

Secondo Picaro, l’Unione Europea non può permettersi ambiguità o scelte dettate dalla convenienza politica del momento. «L’Europa non può permettersi ambiguità o doppi standard. La difesa della democrazia e dei diritti umani vale sempre, anche quando è politicamente scomoda. La credibilità dell’Unione si misura sulla coerenza delle sue posizioni, non sulla convenienza del momento».

L’auspicio dell’eurodeputato è che le istituzioni venezuelane lascino spazio a un vero cambiamento, permettendo al popolo di scegliere liberamente i propri rappresentanti. «L’auspicio è che gli apparati del regime si facciano da parte e consentano una reale transizione democratica, rispettando il voto dei cittadini e l’insediamento del presidente eletto Edmundo González Urrutia».

Picaro sottolinea l’importanza di sostenere chi combatte per la libertà, evidenziando un impegno morale che va oltre la politica internazionale. «Al popolo venezuelano, che continua a lottare per la propria libertà, va la nostra vicinanza e il nostro sostegno. L’Europa deve stare dalla parte di chi chiede democrazia, legalità e rispetto dei diritti fondamentali, senza eccezioni», conclude.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Falsi pagamenti a nome PagoPA, nuovo...

La Polizia Postale mette in guardia i cittadini da una nuova...
- 3 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, fuga di gas in via...

Ore di disagi e paura, quelle vissute dai residenti del quartiere...
- 3 Gennaio 2026
Dal mondo

Venezuela, Picaro: “Democrazia sotto attacco: l’Europa...

Mentre il Venezuela è scosso dalle ultime ore di tensione, l’Europa...
- 3 Gennaio 2026
Attualità

Regalo di fine anno per i...

L’ennesimo regalo di fine anno per i piccoli commercianti della città...
- 3 Gennaio 2026