Venezuela, Picaro: “Democrazia sotto attacco: l’Europa difenda il voto e la libertà del popolo venezuelano”

Mentre il Venezuela è scosso dalle ultime ore di tensione, l’Europa osserva con crescente preoccupazione. L’attacco degli Stati Uniti delle scorse ore,﻿ ha riportato al centro dell’attenzione la crisi politica e sociale che il Paese sta vivendo da anni, tra repressione del dissenso e istituzioni democratiche indebolite.

«Seguiamo con attenzione e profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Venezuela. Una crisi che impone coerenza, soprattutto a chi oggi invoca il diritto internazionale dopo aver tollerato per anni le violazioni sistematiche del regime di Nicolás Maduro: repressione del dissenso, persecuzione degli oppositori, istituzioni democratiche svuotate e processi elettorali manipolati», dichiara l’eurodeputato On. Michele Picaro, componente della Delegazione EuroLat.

Secondo Picaro, l’Unione Europea non può permettersi ambiguità o scelte dettate dalla convenienza politica del momento. «L’Europa non può permettersi ambiguità o doppi standard. La difesa della democrazia e dei diritti umani vale sempre, anche quando è politicamente scomoda. La credibilità dell’Unione si misura sulla coerenza delle sue posizioni, non sulla convenienza del momento».

L’auspicio dell’eurodeputato è che le istituzioni venezuelane lascino spazio a un vero cambiamento, permettendo al popolo di scegliere liberamente i propri rappresentanti. «L’auspicio è che gli apparati del regime si facciano da parte e consentano una reale transizione democratica, rispettando il voto dei cittadini e l’insediamento del presidente eletto Edmundo González Urrutia».

Picaro sottolinea l’importanza di sostenere chi combatte per la libertà, evidenziando un impegno morale che va oltre la politica internazionale. «Al popolo venezuelano, che continua a lottare per la propria libertà, va la nostra vicinanza e il nostro sostegno. L’Europa deve stare dalla parte di chi chiede democrazia, legalità e rispetto dei diritti fondamentali, senza eccezioni», conclude.