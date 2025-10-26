LUNEDì, 27 OTTOBRE 2025
Contaminazione da metalli: la Coca-Cola richiama più di 70.000 lattine

E' il terzo richiamo dall'inizio del 2025

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 13:11
La Coca-Cola ha ritirato dal mercato migliaia di lattine dei suoi marchi di bevande analcoliche di punta in Texas dopo aver scoperto che alcune potrebbero presentare un rischio di contaminazione da metalli, che potrebbe causare lesioni se ingerite. Secondo un avviso emesso dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense il 20 ottobre, il richiamo volontario riguarda più di 70.000 lattine di Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar e Sprite. Le bevande sono state prodotte e distribuite in Texas da Coca-Cola Southwest Beverages, LLC, una sussidiaria del colosso dell’imbottigliamento Arca Continental. Il richiamo riguarda aree specifiche del Texas, ovvero McAllen/Rio Grande Valley e San Antonio. Un portavoce della Coca-Cola ha dichiarato che l’azienda ha rimosso dagli scaffali dei negozi tutti i prodotti interessati entro il 10 ottobre “per eccesso di precauzione”.

Non si segnalano ancora feriti. L’azienda imbottigliatrice con sede in Texas ha avviato il richiamo il 3 ottobre, classificandolo successivamente dalla FDA come richiamo di Classe II. Questa designazione si applica quando i prodotti “possono causare conseguenze negative per la salute temporanee o reversibili dal punto di vista medico o quando la probabilità di gravi conseguenze negative per la salute è remota”. Al contrario, i richiami di Classe I comportano un rischio significativo di lesioni gravi o morte, mentre i richiami di Classe III riguardano prodotti con rischi improbabili per la salute. Questo ultimo richiamo segue due incidenti simili che hanno coinvolto prodotti Coca-Cola all’inizio di quest’anno. A gennaio, Coca-Cola Europacific Partners Belux ha ritirato dal mercato diverse bevande in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi a causa di elevati livelli di clorato in alcuni lotti. Pochi mesi dopo, l’azienda ha ritirato più di 10.000 lattine di Coca-Cola originale dall’Illinois e dal Wisconsin dopo segnalazioni di contaminanti di plastica. Il richiamo riguarda più di 4.000 unità in confezioni di diverse dimensioni, ciascuna identificabile tramite codici precisi e date di scadenza:

Coca-Cola Zero Zuccheri 12 oz (confezione da 12) — 49000042559, FEB0226MAA

Coca-Cola Zero Zuccheri 12 oz (confezione da 35) — 49000058499, FEB0226MAA

Coca-Cola 12 oz (confezione da 24) — 49000012781, JUN2926MAA

Coca-Cola 12 oz (confezione da 35) — 49000058468, JUN2926MAA

Sprite 12 oz (confezione da 35) — 49000058482, JUN2926MAA

Sprite 12 oz (confezione da 12) — 49000028928, JUN2926MAA

Sprite 12 oz (confezione da 12) — 49000028928, JUN3026MAB

