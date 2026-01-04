Acquaviva delle Fonti: arriva la grande musica con il Concerto del Festival Opera de Mari

Il nuovo anno ad Acquaviva delle Fonti si apre con note di grande musica, grazie al ritorno del Concerto di Capodanno del Festival Opera de Mari, giunto alla sua decima edizione. Domani, lunedì 5 gennaio, alle 20.30, il Teatro Luciani in piazza Vittorio Emanuele II ospiterà un viaggio musicale pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico.

Sarà un percorso tra pagine indimenticabili della musica classica e del repertorio cinematografico, con capolavori di Chopin, Elgar, Khachaturian e gli Strauss, fino alle colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone, simboli della grande musica italiana e internazionale. Sul palco, l’Orchestra Festival Opera de Mari sarà diretta dal maestro Giuseppe Bini, accompagnata dalla voce del soprano Natalizia Carone, per un’esecuzione che promette intensità ed eleganza. “Regala e regalati un concerto!!! È occasione di sana cultura! Condividere arte ed emozioni è il dono più prezioso che si possa fare a se stessi e ai propri cari. Un ricordo che dura per sempre!”, sottolineano gli organizzatori.

A guidare l’ascolto del pubblico saranno i giovani Paola Scalera e Carlo Milano, che racconteranno e presenteranno il ricco programma musicale, trasformando la serata in un’esperienza immersiva e accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della musica classica. Durante la serata sarà consegnato il Premio Opera de Mari, a suggellare la qualità e l’impegno del festival.

Anche quest’anno, il Concerto di Capodanno unisce arte e solidarietà: il Festival sostiene il Cohousing “Libellula” di Acquaviva delle Fonti, progetto dedicato alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Il primo premio della lotteria solidale sarà una creazione del marchio pugliese “Geometrie di luce”, firmata dalla Dillo Acrylic Design, azienda ospite della serata.

Il Festival Opera de Mari nasce con l’obiettivo di valorizzare la tradizione musicale di Acquaviva delle Fonti, città nota per la sua banda musicale e per aver dato i natali a musicisti di rilievo. In tredici anni di attività, il Festival ha costruito un progetto culturale itinerante che unisce musica, arte e territorio, portando la cultura pugliese anche oltre i confini regionali.

Biglietti disponibili online su Diyticket o in prevendita presso l’Infopoint Turistico di Acquaviva delle Fonti. Un’occasione unica per immergersi in una serata di musica, emozioni e solidarietà, che promette di restare nel cuore di chi partecipa.