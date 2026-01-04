Cucina, ricco di magnesio: in tavola il cioccolato fondente

Alleato del cuore e simbolo di quel piccolo piacere quotidiano che fa bene anche all’umore, oggi in tavola portiamo il cioccolato fondente. Amato da secoli e spesso considerato un “lusso”, questo alimento racconta invece una storia fatta di equilibrio, sostanze preziose e sorprendenti benefici per l’organismo. Quando scelto con un’alta percentuale di cacao, il cioccolato fondente diventa molto più di un semplice dessert: è un ingrediente capace di coniugare piacere e benessere.

Entrando nel dettaglio, il cioccolato fondente è una fonte interessante di fibre e minerali importanti. In particolare, il cacao contiene ferro, magnesio, rame e manganese in quantità significative, oltre a potassio, fosforo e zinco. Un mix che sostiene il sistema nervoso, aiuta il corretto funzionamento dei muscoli e partecipa alla produzione di energia. Al suo interno troviamo anche grassi di buona qualità, come l’acido oleico, lo stesso presente nell’olio extravergine d’oliva. Naturalmente, si tratta di un alimento calorico: per questo va gustato con moderazione, privilegiando piccole porzioni e prodotti con almeno il 70% di cacao.

Ma non è tutto. Il cioccolato fondente è ricchissimo di antiossidanti, in particolare polifenoli e flavanoli, che aiutano a contrastare i radicali liberi e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Questi composti contribuiscono anche a migliorare la circolazione sanguigna, favorendo il rilassamento delle arterie e, di conseguenza, un migliore controllo della pressione. Diversi studi indicano inoltre che un consumo regolare e moderato di cioccolato fondente può aiutare ad aumentare il colesterolo “buono” (HDL) e a ridurre quello “cattivo” ossidato (LDL), contribuendo alla salute cardiovascolare.

Il cacao contiene anche piccole quantità di caffeina e teobromina, sostanze in grado di stimolare lievemente la concentrazione e il senso di vitalità, senza però incidere in maniera significativa sul sonno. A questo si aggiunge un ulteriore beneficio: i flavanoli del cioccolato possono favorire il flusso sanguigno al cervello e sostenere alcune funzioni cognitive, soprattutto con il passare degli anni. Un alimento, quindi, che sa essere goloso e allo stesso tempo prezioso per il benessere generale. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola, anche in versione salata (per i più coraggiosi).

Granola croccante al fondente e frutta secca



In una ciotola mescola fiocchi d’avena, mandorle e nocciole tritate grossolanamente, un cucchiaio di semi misti e un filo di miele. Stendi il composto su una teglia rivestita di carta forno e cuoci a 160°C per circa 20 minuti, mescolando a metà cottura. Una volta fredda, aggiungi pezzetti di cioccolato fondente e conserva in un barattolo ermetico. Perfetta per yogurt, latte o come snack energetico.

Chili di fagioli e verdure con cioccolato fondente (ricetta salata)



Fai soffriggere in casseruola cipolla, sedano e carota tritati con un filo d’olio. Aggiungi pomodorini a cubetti (o peperoni), fagioli già cotti e passata di pomodoro. Profuma con paprika, cumino e un pizzico di peperoncino. Lascia sobbollire a fuoco dolce per 25–30 minuti. A fine cottura spegni il fornello e incorpora un paio di quadretti di cioccolato fondente: si scioglieranno donando al piatto profondità e una nota leggermente amara che esalta tutti i sapori. Servi caldo con riso basmati o tortillas.