Bitonto, colpo notturno sulla SP 218: spariscono 3mila euro

Un’azione rapida, studiata nei dettagli, messa a segno nel silenzio della sera. È quanto accaduto ieri a una stazione di servizio lungo la strada provinciale 218, nel territorio di Bitonto, in prossimità della zona conosciuta come Poligonale, finita nel mirino di ignoti malviventi.

Secondo quanto ricostruito, i responsabili sono riusciti a introdursi all’interno del gabbiotto dell’impianto dopo aver superato le protezioni. Una volta dentro, hanno forzato la cassaforte, riuscendo ad appropriarsi di una somma in contanti che si aggira intorno ai 3mila euro.

Non soddisfatti, i ladri si sono impossessati anche delle chiavi della colonnina self service, dalla quale hanno prelevato altro denaro. Il bottino complessivo è ancora in fase di quantificazione, ma l’ammontare finale potrebbe risultare più elevato rispetto a una prima stima.

Concluso il colpo, i malviventi si sono allontanati velocemente, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica, impegnata nei rilievi tecnici all’interno della stazione di servizio per individuare elementi utili all’identificazione degli autori del furto. Nel corso delle attività investigative è stata inoltre intercettata l’autovettura utilizzata per la fuga, ora al vaglio degli investigatori.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione ogni fase dell’assalto e risalire ai responsabili di un colpo che riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli impianti isolati lungo le arterie provinciali.﻿