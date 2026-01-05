LUNEDì, 05 GENNAIO 2026
Bari, Pm dispone autopsie sui due giovani morti nell’incidente stradale

La Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

Pubblicato da: redazione | Lun, 5 Gennaio 2026 - 19:39
andrea liddi
  • 56 sec

Potrebbe essere stata la velocità eccessiva la causa dell’incidente stradale che ieri mattina ha tolto la vita a due giovani alla periferia di Bari. Le vittime sono Andrea Liddi, 18 anni, alla guida di una moto, e Davide Capuozzo, 17 anni, travolto dalla due ruote mentre era a piedi a bordo strada, forse inginocchiato vicino a un cespuglio in prossimità di una curva.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, il 18enne, proprietario della moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’elevata velocità, investendo il 17enne. A bordo della moto c’era anche un passeggero, rimasto ferito.

La pm che coordina l’indagine, Savina Toscani, ha disposto questa mattina l’autopsia sui corpi dei giovani, affidando gli accertamenti medico-legali alla dottoressa Sara Sablone del Policlinico di Bari. Nelle prossime ore, inoltre, la Procura valuterà se disporre una consulenza tecnica per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Non è ancora chiaro il motivo per cui i giovani si trovassero in quel punto della strada. L’incidente si è verificato sulla complanare della Statale 100 all’altezza del nuovo Mercato agroalimentare, una strada che spesso, secondo recenti segnalazioni, viene utilizzata dai più giovani per prove di velocità. Dalle verifiche fatte finora non risulta che, in questo caso, i ragazzi si fossero dati appuntamento per una gara.﻿

