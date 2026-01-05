La Befana porta gelo e neve a bassa quota: “Potente ruggito dell’inverno”

Le mappe odierne portano nuove conferme: la prossima settimana sarà la più fredda e nevosa da quando è iniziata la stagione invernale. Ad assicurarlo è Mario Giuliacci. “Sulla nostra Penisola infatti – chiarisce l’esperto – irromperanno gelide correnti polari che causeranno un diffuso e deciso calo termico: il freddo sarà insomma intenso, soprattutto al Centro-Nord. E con il freddo arriveranno anche delle nevicate fino a quote molto basse, in base alle odierne proiezioni dei modelli soprattutto nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Insomma, quest’anno nella calza della Befana troveremo dei cioccolatini molto speciali: gelo e neve”.

Gelo polare, arriva la fase più fredda dell’inverno Le temperature, spiega sempre Giuliacci, sono cominciate a calare, a partire dalle regioni settentrionali, già nella giornata di ieri, e si abbasseranno gradualmente, giorno dopo giorno, anche nei giorni successivi, man mano che la gelida massa d’aria polare si propagherà sul nostro Paese, con il freddo che probabilmente toccherà l’apice tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Sarà la fase più fredda da quando è iniziato l’inverno e sarà caratterizzata anche da dei momenti di maltempo in cui, inevitabilmente, la neve scenderà fino a quote molto basse. Dove cadranno, in particolare, i fiocchi di neve?

Neve fino in pianura e lungo le coste Mentre l’arrivo del freddo intenso parte praticamente certo, per ovvi motivi rimane più difficile definire l’esatta collocazione geografica e tempistica delle nevicate. Tuttavia, lo scenario al momento più probabile è quello in cui la neve diventerà protagonista soprattutto a partire da martedì 6 gennaio, quando i fiocchi dovrebbero imbiancare Venezie, Emilia e Romagna fino in pianura e lungo le coste, scendere fino a quote collinari su Marche e Toscana, mentre in Abruzzo, Molise e Lazio dovrebbe rimanere confinata al di sopra di 800-1000 metri. Poi, altro importante giro di neve già il giorno successivo!

In base alle ultime proiezioni, è infatti possibile che mercoledì 7 gennaio nevichi di nuovo fino in pianura e lungo le coste in Emilia Orientale, Romagna e Marche, mentre in Toscana e Abruzzo la neve dovrebbe spingersi fino a quote collinari e appena più su, oltre 800-1000 metri, sui rilievi di Lazio e Molise. Tutte nevicate, quelle di martedì e mercoledì, che potrebbero risultare abbondanti, specie nelle regioni centrali. Più difficile definire cosa succederà nei giorni successivi, ma chiaramente ci sarebbero le condizioni per nuove nevicate fino a quote molto basse, che in questo momento i modelli collocano soprattutto al Centro-Sud.