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Da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

Con fermate a Brindisi, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Maggio 2026 - 12:15
NAPOLI AFRAGOLA VISTA AEREA
  • 34 sec
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In vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli senza cambi.

Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45.

In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania.

Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase rispetto ai lavori della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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