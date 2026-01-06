Presunta corruzione nella Bat, indagato Lodispoto

La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, 74 anni, sindaco di Margherita di Savoia, nell’ambito di un’inchiesta per presunta corruzione legata a un appalto stradale.

Nell’indagine risultano coinvolti anche l’ex vicepresidente della Provincia Lorenzo Marchio Rossi, 70 anni, già segretario provinciale del Pd, e il consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, 64 anni, anch’egli fino a poco tempo fa esponente del partito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il presunto corruttore sarebbe un imprenditore del territorio. Nel dicembre scorso, su disposizione dei pubblici ministeri di Trani, la Guardia di finanza ha eseguito perquisizioni in diversi luoghi riconducibili agli indagati, acquisendo documenti e materiale ritenuto utile agli approfondimenti investigativi.

L’inchiesta riguarda un appalto relativo alla manutenzione della rete stradale provinciale. Le verifiche sono in corso e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.