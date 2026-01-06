MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Tragedia a Foggia, pedone travolto e ucciso da un’auto

Inutili i soccorsi

Pubblicato da: redazione | Mar, 6 Gennaio 2026 - 23:00
Un giovane è stato travolto e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto a Foggia. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato ed ha tentato di prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

