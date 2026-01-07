Atti vandalici in un locale di via Nicolai: attività chiusa temporaneamente

Un inizio d’anno difficile per la Taverna Caprese, locale sito in Via Nicolai a Bari. I proprietari hanno annunciato oggi la chiusura temporanea del locale a causa di atti vandalici avvenuti nella notte: “Speravamo di iniziare l’anno diversamente – scrivono sul loro profilo Facebook – ma è andata così. Oggi siamo chiusi. Vi informeremo non appena avremo certezza del giorno di riapertura”.

Secondo quanto riportato, i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina, messo a soqquadro la sala e manomesso la cassa. Nonostante il danno, i gestori hanno voluto rassicurare i clienti: “Ma non ci abbattiamo – spiegano – stiamo riparando e sistemando tutto. Ci rimettiamo in sesto e torniamo da voi!”.