Assalto a portavalori nel Foggiano, riaperto il tratto della A14 verso Bari

Proseguono le indagini per individuare i responsabili

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 10:26
È stato completamente riaperto il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari, che era stato chiuso a seguito dell’assalto a un portavalori avvenuto nel Foggiano nel pomeriggio di ieri.

La chiusura si era resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della carreggiata, dopo che il commando aveva bloccato la circolazione utilizzando tre auto date alle fiamme, disseminando chiodi sull’asfalto e esplodendo un ordigno contro il portellone del blindato che trasportava denaro. Durante l’azione erano stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco.

Le attività di bonifica e i rilievi da parte delle forze dell’ordine si sono protratti per diverse ore, causando pesanti disagi alla viabilità. Una volta completati gli interventi e ripristinate le condizioni di sicurezza, il traffico è tornato regolare lungo il tratto interessato. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

