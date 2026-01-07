Bari, classi trasferite dalla Perone alla Moro: sopralluogo del Comune

Sono riprese regolarmente questa mattina, al termine della pausa per le festività natalizie, le attività didattiche delle quindici classi del plesso Perone dell’istituto comprensivo statale “Clementina Perone – Carlo Levi” (via Nazariantz 3-5), trasferite temporaneamente nel plesso Renato Moro (via Ravanas 1) per consentire l’avvio di alcune verifiche sull’immobile, in seguito a segnalazione di ristagni di acqua al piano interrato.

All’avvio delle lezioni ha preso parte l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola che, accompagnato dalla dirigente scolastica Donida Lopomo, ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici del settore Immobili e della ripartizione Politiche educative.

Nel corso della pausa festiva, come annunciato, sono state effettuate dalle imprese incaricate le operazioni di pulizia straordinaria della scuola ospitante e di trasferimento degli arredi.

Nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, è stato completato il trattamento preventivo contro la Legionella sull’impianto idrico e sono stati sostituiti gli estintori, in modo da consegnare il plesso completamente a norma.

In queste ore, infine, sono in corso ulteriori interventi di pulizia straordinaria delle scale esterne, di manutenzione del giardino da parte della Multiservizi e di cablaggio della scuola, per agevolare la connessione alla rete Internet.

Per quanto riguarda le sezioni a tempo prolungato, su richiesta della scuola la refezione scolastica partirà lunedì prossimo, 12 gennaio, nel refettorio della Renato Moro, opportunamente adeguato con sistemazione delle zanzariere.

A margine del sopralluogo, con il comandante della Polizia Locale Michele Palumbo e i tecnici della ripartizione Viabilità sono state valutate soluzioni sulla viabilità esterna nei pressi della scuola: per agevolare le operazioni di accompagnamento e ritiro dei bambini e delle bambine, 10 posti auto a tempo, in modalità Kiss&Ride, saranno riservati alle famiglie per sostare brevemente e ripartire in sicurezza.