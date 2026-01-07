MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Bari, il centro commerciale di Casamassima diventa di proprietà della francese Klépierre

L'operazione di acquisizione

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 08:24
auchan parcheggio
  • 31 sec

Klépierre, società immobiliare francese specializzata nei centri commerciali, con un focus esclusivo sull’Europa continentale, ha annunciato la conclusione dell’operazione di acquisizione del centro commerciale di Casamassima leader nell’area metropolitana di Bari. Il centro commerciale registra un flusso annuo di 7,5 milioni di visitatori, con un tasso di fidelizzazione superiore al 90%, a testimonianza del posizionamento di mercato unico dell’asset nel bacino di utenza.

Il centro commerciale Casamassima rappresenta la più grande destinazione commerciale della Puglia, con 100.000 mq di negozi e tempo libero, tra cui Spazio Conad come punto di riferimento per il food, Leroy Merlin, Decathlon, MediaWorld, Sephora, Foot Locker, Rituals e un cinema con 9 sale. Il segmento moda è presidiato da un flagship store Zara, l’unico Primark in Puglia, e da Bershka, Stradivarius e Pull & Bear.

Con l’ingresso in Klépierre, si legge nella nota della società francese – Casamassima beneficerà della piattaforma leader nel settore dei centri commerciali nell’Europa meridionale, consentendo di migliorarele performance operative attraverso la reversione, il rifinanziamento e l’introduzione di ricavi da centri commerciali. Klépierre punta a generare un elevato ritorno su questo investimento già dal primo anno.

