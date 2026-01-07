Bari, in due lo bloccano e gli rubano il monopattino: “Sotto gli occhi di tutti, ormai così sempre”

Uno lo ha bloccato, l’altro gli ha sottratto il monopattino. E’ accaduto a Bari, nel mercato dell’ex Manifattura Tabacchi, a denunciarlo sono i cittadini che evidenziano una situazione ormai all’ordine del giorno tra furti e degrado. “Oltre tutti i furti che accadono quotidianamente – spiegano alcuni cittadini – oggi hanno sottratto un monopattino a un signore mentre faceva la spesa. Una persona l’ha bloccato, l’altro gli ha sottratto il mezzo dandosi alla fuga. Il signore si è messo a gridare, ma tutti sono rimasti indifferenti e nessuno si è messo in mezzo, segno di una condizione alla quale ormai i cittadini sono abituati”, concludono.

Foto repertorio