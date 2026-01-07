MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Bari, quartiere Umbertino ostaggio della movida: “Locali trasformati in discoteche”

La denuncia dal Comitato

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 16:06
movida umbertino (5)
  • 0 sec

Non si placano le polemiche in merito alla movida nel quartiere Umbertino, una movida che, tantissimi residenti, hanno spesso ribattezzato “mala movida” per via dei disagi arrecati agli stessi, tra schiamazzi, musica a tutto volume e anche situazioni di spaccio. Nelle ultime ore è arrivata una nuova denuncia dal comitato che dopo gli episodi registrati nel periodo natalizio e le problematiche quotidiane torna sulla questione.

“Siamo costretti a ripeterci dopo queste dichiarazioni che “sembra” non tengano conto di quello che ormai consuetudinariamente  avviene in alcuni locali ben noti dell’ Umbertino – dichiarano dal comitato –  e dei locali di ristorazione trasformati in “discoteche”, con dj set e pubblico danzante, ne vogliamo parlare ? O vogliamo continuare a chiudere gli occhi?”, concludono.

Foto repertorio

