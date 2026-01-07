MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Tragedia di Crans Montana, Petruzzelli: “Continueremo a insistere sull’adeguamento dei locali di Bari alle normative”

Nei prossimi mesi sarà costituito un osservatorio ad hoc con i gestori dei locali di pubblico spettacolo per realizzare un decalogo di sicurezza

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 10:54
Sicurezza discoteche
  • 3 min

“Ho scritto e riscritto questo post molte volte. Troppo grandi lo sgomento e l’angoscia per quanto accaduto a Crans-Montana. Perché quei ragazzi potevano essere i nostri figli”. Così Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale, al turismo e alla blue economy del comune di Bar, in merito alla tragedia che si purtroppo consumata in un locale della comunità montana. “Quanto successo – dice –  non è una tragica fatalità. Non è colpa degli adolescenti che volevano festeggiare, né dei genitori che hanno permesso loro di farlo. La responsabilità è degli adulti che non hanno garantito il rispetto delle norme di sicurezza, che hanno trasgredito le regole somministrando alcool a minori e – come sembra – consentendo l’ingresso a più persone di quello previsto per un locale classificato bar e non discoteca
Qui da noi i controlli  – chiarisce l’assessore – vengono regolarmente effettuati, non solo nei confronti dei locali già autorizzati ad effettuare pubblico intrattenimento per verificare il permanere delle adeguate condizioni di sicurezza, ma anche nei confronti di circoli privati che spesso organizzano attività teatrali e di pubblico spettacolo in locali non idonei. Nel solo 2025 sono state chiuse numerose attività abusive, revocate o sospese licenze per il mancato rispetto delle norme sulla capienza e introdotto l’obbligo del “conta persone” nelle autorizzazioni, per garantire maggiore sicurezza nei locali pubblici.

Queste decisioni, talvolta contestate, sono state prese per la sicurezza dei cittadini, perché è necessario essere rigorosi, anche quando ciò comporta andare contro gli interessi di singoli operatori. Perciò  -assicura Petruzzelli – continueremo a insistere sull’adeguamento dei locali alle normative, sul divieto di vendere alcool ai minori e sul rispetto di tutte le regole. È un dovere per noi amministratori, ma anche per noi adulti e genitori, perché quei ragazzi potevano essere i nostri figli. La soluzione non è tenere i ragazzi in casa, ma permettere loro di vivere pienamente – e in sicurezza – la bellezza dei loro anni. Loro hanno il diritto di vivere e noi abbiamo il dovere di proteggerli. Sempre. Nei prossimi mesi costituiremo un osservatorio ad hoc con i gestori dei locali di pubblico spettacolo per realizzare un decalogo e condividere soluzioni innovative. Mi stringo alle famiglie di quei poveri ragazzi, un dolore immenso, che colpisce tutti noi e di fronte al quale le parole non bastano”.

