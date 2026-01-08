Sicurezza a Bari, raffica di controlli nelle piazze e nei luoghi della movida

Proseguono a Bari i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore nell’ambito delle operazioni ad “alto impatto”. Nell’ultima settimana la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza nelle principali piazze cittadine e nei luoghi di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica.

Nel corso delle operazioni sono state controllate complessivamente 679 persone, 142 delle quali con precedenti o segnalazioni di polizia, e 206 veicoli. Allestiti 17 posti di controllo, durante i quali sono state elevate cinque sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Gli agenti hanno inoltre effettuato quattro perquisizioni personali. Due persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Sul fronte dell’immigrazione, due cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso l’Questura di Bari per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale, mentre a un terzo è stato notificato un decreto di espulsione. Nel corso dei controlli sono state svolte anche dieci verifiche amministrative in esercizi commerciali, sale giochi e locali dotati di Vlt. Le attività, fa sapere la Polizia, proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle regole e un più alto livello di sicurezza e legalità sul territorio cittadino.