Pirp Japigia a Bari: domani sopralluogo sul cantiere del centro civico e dell’auditorium

A Japigia, un’area incolta sta per trasformarsi in uno spazio aperto alla comunità. Domani mattina, venerdì 9 gennaio, gli assessori alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi e alle Culture, Paola Romano, effettueranno un sopralluogo in via Pascazio per verificare lo stato dei lavori di due nuove strutture: un centro civico di quartiere e un piccolo auditorium.

Le opere, parte del PIRP di Japigia come interventi di urbanizzazione secondaria a carico del soggetto attuatore, sono quasi completate e nascono su un’area di circa 3.680 metri quadri. Il centro civico si sviluppa su un unico piano di circa 300 metri quadri, mentre l’auditorium, con i suoi 237 posti a sedere, occupa circa 400 metri quadri.

L’iniziativa punta a restituire al quartiere uno spazio di socialità e cultura. La scelta della collocazione, in una traversa di via Loiacono nei pressi del Comando della Polizia locale, è stata dettata dalla volontà di integrare le nuove strutture in un contesto già centrale per il quartiere, facilitandone l’accesso da parte dei cittadini.