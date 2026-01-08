GIOVEDì, 08 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,342 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,342 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Pirp Japigia a Bari: domani sopralluogo sul cantiere del centro civico e dell’auditorium

Sul posto gli assessori Scaramuzzi e Romano

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 19:14
paola romano
  • 22 sec

A Japigia, un’area incolta sta per trasformarsi in uno spazio aperto alla comunità. Domani mattina, venerdì 9 gennaio, gli assessori alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi e alle Culture, Paola Romano, effettueranno un sopralluogo in via Pascazio per verificare lo stato dei lavori di due nuove strutture: un centro civico di quartiere e un piccolo auditorium.

Le opere, parte del PIRP di Japigia come interventi di urbanizzazione secondaria a carico del soggetto attuatore, sono quasi completate e nascono su un’area di circa 3.680 metri quadri. Il centro civico si sviluppa su un unico piano di circa 300 metri quadri, mentre l’auditorium, con i suoi 237 posti a sedere, occupa circa 400 metri quadri.

L’iniziativa punta a restituire al quartiere uno spazio di socialità e cultura. La scelta della collocazione, in una traversa di via Loiacono nei pressi del Comando della Polizia locale, è stata dettata dalla volontà di integrare le nuove strutture in un contesto già centrale per il quartiere, facilitandone l’accesso da parte dei cittadini.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, Decaro nomina tre figure chiave...

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la...
- 8 Gennaio 2026
Dalla città

Pirp Japigia a Bari: domani sopralluogo...

A Japigia, un’area incolta sta per trasformarsi in uno spazio aperto...
- 8 Gennaio 2026
Attualità

Canosa e Trani: i sindaci scrivono...

La decisione di chiudere i punti di assistenza sanitaria nelle ore...
- 8 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, uccise fisioterapista sotto casa: operaio...

 La Corte di Assise di Bari ha condannato alla pena dell'ergastolo...
- 8 Gennaio 2026