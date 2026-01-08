Pavimentazione saltata tra Via Sparano e Via Calefati : “Pericolo nel cuore di Bari”

In via Sparano quello che dovrebbe rappresentare uno dei principali biglietti da visita di Bari, un’area ad altissima frequentazione pedonale e simbolo del commercio e dell’accoglienza urbana, “si presenta oggi come uno spettacolo indecoroso di abbandono e incuria: pavimentazione sconnessa e sprofondata, avvallamenti evidenti e superfici irregolari che costituiscono un concreto rischio per l’incolumità dei cittadini, dei turisti, degli anziani e delle persone con disabilità. La denuncia arriva da Sos Città.

“È inaccettabile che un’area così centrale e strategica venga lasciata in queste condizioni, senza interventi tempestivi e risolutivi.” – denuncia Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città – “Non si tratta solo di una questione estetica, ma di sicurezza pubblica e di rispetto verso la città e di chi la vive quotidianamente. L’amministrazione comunale non può continuare a ignorare situazioni che richiedono una manutenzione immediata, soprattutto in contesti di pregio. La mancanza di programmazione, controllo e intervento si traduce in un danno all’immagine della città e in un pericolo costante per i pedoni.” – prosegue Cancellaro

“Come SOS Città rivolgiamo un appello al sindaco affinché venga effettuato un intervento immediato di messa in sicurezza dell’incrocio con conseguente ripristino completo e duraturo della pavimentazione onde evitare soprattutto che qualcuno possa cadere e farsi male. Bari non può permettersi che il suo centro nevralgico venga ridotto a un simbolo di trascuratezza. Chi amministra ha il dovere di garantire decoro, sicurezza e dignità agli spazi pubblici, a partire proprio da quelli più rappresentativi” – conclude Cancellaro.

“SOS Città continuerà a vigilare e a denunciare ogni situazione di degrado urbano, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della città, ma sempre in un’ottica costruttiva per il bene della città e dei baresi”.