Puglia, Decaro nomina tre figure chiave per il vertice regionale

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la composizione del suo team. Nella giornata odierna l’ex sindaco di Bari, ha nominato con proprio decreto, il capo di Gabinetto, avv. Davide Pellegrino, la portavoce dott.ssa Aurelia Vinella e il capo dell’Avvocatura regionale, avv. Rossana Lanza.﻿