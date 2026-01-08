Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la composizione del suo team. Nella giornata odierna l’ex sindaco di Bari, ha nominato con proprio decreto, il capo di Gabinetto, avv. Davide Pellegrino, la portavoce dott.ssa Aurelia Vinella e il capo dell’Avvocatura regionale, avv. Rossana Lanza.
Puglia, Decaro nomina tre figure chiave per il vertice regionale
Nominati il nuovo capo di Gabinetto, la portavoce e il capo dell'Avvocatura regionale
