GIOVEDì, 08 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,342 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,342 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, Decaro nomina tre figure chiave per il vertice regionale

Nominati il nuovo capo di Gabinetto, la portavoce e il capo dell'Avvocatura regionale

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 19:33
Foto Facebook Decaro
  • 24 sec

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la composizione del suo team. Nella giornata odierna l’ex sindaco di Bari, ha nominato con proprio decreto, il capo di Gabinetto, avv. Davide Pellegrino, la portavoce dott.ssa Aurelia Vinella e il capo dell’Avvocatura regionale, avv. Rossana Lanza.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, Decaro nomina tre figure chiave...

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la...
- 8 Gennaio 2026
Dalla città

Pirp Japigia a Bari: domani sopralluogo...

A Japigia, un’area incolta sta per trasformarsi in uno spazio aperto...
- 8 Gennaio 2026
Attualità

Canosa e Trani: i sindaci scrivono...

La decisione di chiudere i punti di assistenza sanitaria nelle ore...
- 8 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, uccise fisioterapista sotto casa: operaio...

 La Corte di Assise di Bari ha condannato alla pena dell'ergastolo...
- 8 Gennaio 2026