GIOVEDì, 08 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,342 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,342 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Canosa e Trani: i sindaci scrivono a Decaro contro la chiusura notturna del punto sanitario

"Un disagio per i cittadini già penalizzati dalla chiusura dell'ospedale"

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 16:13
medico
  • 36 sec

La decisione di chiudere i punti di assistenza sanitaria nelle ore notturne nella Bat ha sollevato preoccupazioni tra le amministrazioni locali. I sindaci di Trani e Canosa di Puglia, Amedeo Bottaro e Vito Malcangio, hanno scritto al neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e alla commissaria straordinaria della Asl Bat, Tiziana Dimetto, chiedendo un intervento per rivedere la scelta prima che entri in vigore.

Secondo quanto disposto, a partire dal prossimo febbraio il punto fisso medicalizzato di Canosa non sarà accessibile di notte, una misura che, ricorda Malcangio, comporterà «disagio per i cittadini già penalizzati dalla chiusura dell’ospedale».

I sindaci sottolineano che la chiusura «rischierebbe di vedere compromesso un ulteriore servizio di primaria importanza» e chiedono alle autorità di «agire per evitare che accada».

Con questa lettera, Bottaro e Malcangio cercano di richiamare l’attenzione sulla delicatezza della situazione e sull’importanza di garantire l’accesso notturno a strutture essenziali, soprattutto in un territorio già segnato da carenze sanitarie.

Al momento non sono arrivate risposte ufficiali dalla Regione o dalla Asl Bat, ma la richiesta dei sindaci potrebbe spingere a una revisione della decisione prima della sua entrata in vigore.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, Decaro nomina tre figure chiave...

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la...
- 8 Gennaio 2026
Dalla città

Pirp Japigia a Bari: domani sopralluogo...

A Japigia, un’area incolta sta per trasformarsi in uno spazio aperto...
- 8 Gennaio 2026
Attualità

Canosa e Trani: i sindaci scrivono...

La decisione di chiudere i punti di assistenza sanitaria nelle ore...
- 8 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, uccise fisioterapista sotto casa: operaio...

 La Corte di Assise di Bari ha condannato alla pena dell'ergastolo...
- 8 Gennaio 2026