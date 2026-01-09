Amtab, abbonamenti a tariffa agevolata: c’è la proroga al 28 febbraio

L’Amtab informa che in accordo con l’amministrazione comunale, nelle more dell’adozione della Delibera di Giunta comunale avente ad oggetto “Agevolazioni Tariffarie per l’anno 2026”, vengono prorogati al 28/02/2026 i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata riservati agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro, pensionati con basso reddito, over 65.

All’utente OVER 65 già in possesso di agevolazione attiva per l’anno 2025 verrà automaticamente attivata una nuova agevolazione con scadenza 31/12/2026.

Gli OVER 65, potranno acquistare online l’abbonamento a costo zero utilizzando per la registrazione dei dati l’applicativo MUVT Card.

I nuovi abbonamenti saranno rilasciati ESCLUSIVAMENTE in formato digitale su card MUVT. La card MUVT può essere acquistata (una tantum) presso l’ufficio abbonamenti o in alternativa presso le rivendite al costo di € 2,00. Gli operatori AMTAB verificheranno comunque il rispetto dei requisiti necessari per il rilascio e provvederanno a sospendere senza preavviso le tessere che eventualmente non li rispettino.

Presso l’Ufficio AMTAB di via Trevisani 206, verranno rilasciati i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata riservati agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro, pensionati con basso reddito, oltre ai titoli di viaggio mensili, secondo le agevolazioni previste dall’art. 30 LRP 18/2002, riservati alle categorie di invalidi con particolari livelli di disabilità.

L’accesso agli uffici di via Trevisani è consentito mediante prenotazione online attraverso il nostro sito https://amtab-spa2.reservio.com/, o telefonica al 347/4421592.