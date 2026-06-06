Fisco, il centrodestra unito scende in piazza a Bari: maratona oratoria contro l’aumento delle tasse in Puglia

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Dalle ore 18.00 alle 22.00, in Piazza San Ferdinando a Bari, si terrà la Maratona Oratoria contro l’aumento delle tasse in Puglia, promossa da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Liberali e Riformisti – PSI, Italia Liberale e Partito Liberal Democratico.

«L’aumento della pressione fiscale regionale è una scelta che penalizza famiglie, lavoratori e imprese pugliesi – dichiara l’On. Michele Picaro, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Bari –. Saremo in piazza per dare voce ai cittadini e ribadire la necessità di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche, senza gravare ulteriormente sui contribuenti».

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti politici, amministratori e cittadini uniti nel chiedere politiche orientate alla crescita, allo sviluppo e alla tutela del potere d’acquisto delle famiglie pugliesi.