SABATO, 06 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,867 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,867 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Fisco, il centrodestra unito scende in piazza a Bari: maratona oratoria contro l’aumento delle tasse in Puglia

Iniziativa del centrodestra e delle forze di opposizione stasera in piazza San Ferdinando contro i rincari regionali

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Giugno 2026 - 16:26
FB_IMG_1780477784251
  • 3 sec
Annunci

fal


Dalle ore 18.00 alle 22.00, in Piazza San Ferdinando a Bari, si terrà la Maratona Oratoria contro l’aumento delle tasse in Puglia, promossa da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Liberali e Riformisti – PSI, Italia Liberale e Partito Liberal Democratico.

«L’aumento della pressione fiscale regionale è una scelta che penalizza famiglie, lavoratori e imprese pugliesi – dichiara l’On. Michele Picaro, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Bari –. Saremo in piazza per dare voce ai cittadini e ribadire la necessità di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche, senza gravare ulteriormente sui contribuenti».

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti politici, amministratori e cittadini uniti nel chiedere politiche orientate alla crescita, allo sviluppo e alla tutela del potere d’acquisto delle famiglie pugliesi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Scuola, in dieci anni raddoppiati alunni...

Continua a crescere il numero degli alunni con disabilità nelle scuole...
- 6 Giugno 2026
Nazionale

Salute, Milano confermata alla guida della...

Milano resta alla guida della Rete Italiana Città Sane dell’Organizzazione Mondiale...
- 6 Giugno 2026
Puglia

Allarme obesità infantile in Puglia: un...

La scorretta alimentazione, unita alla riduzione dell’attività fisica, continua ad alimentare...
- 6 Giugno 2026
Dalla città

Bari, nuova vita per il playground...

È stata riconsegnata questa mattina alla comunità del quartiere Sant'Anna l'area...
- 6 Giugno 2026