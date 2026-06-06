SABATO, 06 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,867 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,867 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Attivisti pugliesi trattenuti in Libia, il sindaco di Bari Leccese: “Forte preoccupazione, la diplomazia li liberi subito”

Appello del sindaco Vito Leccese per la liberazione di Domenico Centrone, di Dina Alberizia e degli altri componenti della delegazione diretta a Gaza

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Giugno 2026 - 16:17
foto facebook
  • 19 sec
Annunci

fal


Il sindaco di Bari Vito Leccese esprime forte preoccupazione per la situazione di Domenico Centrone, il cittadino pugliese trattenuto in Libia insieme agli altri componenti della missione umanitaria Global Sumud diretta a Gaza, tra cui Dina Alberizia, di origini foggiane, e altri attivisti.

“Seguiamo con apprensione gli sviluppi di questa vicenda che coinvolge cittadini italiani e che sta generando comprensibile preoccupazione tra i loro familiari e nelle comunità pugliesi di appartenenza.

Confidiamo nel lavoro delle autorità italiane, del Ministero degli Affari Esteri e della rete diplomatica affinché siano garantite tutte le tutele previste dal diritto internazionale e siano attivate, con la massima tempestività, tutte le iniziative diplomatiche e istituzionali necessarie.

In questo momento vengono prima di tutto la vita delle persone e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Auspichiamo che Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti coinvolti possano essere liberati quanto prima e fare ritorno in sicurezza alle proprie famiglie e nel nostro Paese”.

 

foto facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Scuola, in dieci anni raddoppiati alunni...

Continua a crescere il numero degli alunni con disabilità nelle scuole...
- 6 Giugno 2026
Nazionale

Salute, Milano confermata alla guida della...

Milano resta alla guida della Rete Italiana Città Sane dell’Organizzazione Mondiale...
- 6 Giugno 2026
Puglia

Allarme obesità infantile in Puglia: un...

La scorretta alimentazione, unita alla riduzione dell’attività fisica, continua ad alimentare...
- 6 Giugno 2026
Dalla città

Bari, nuova vita per il playground...

È stata riconsegnata questa mattina alla comunità del quartiere Sant'Anna l'area...
- 6 Giugno 2026