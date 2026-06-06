Attivisti pugliesi trattenuti in Libia, il sindaco di Bari Leccese: “Forte preoccupazione, la diplomazia li liberi subito”

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Il sindaco di Bari Vito Leccese esprime forte preoccupazione per la situazione di Domenico Centrone, il cittadino pugliese trattenuto in Libia insieme agli altri componenti della missione umanitaria Global Sumud diretta a Gaza, tra cui Dina Alberizia, di origini foggiane, e altri attivisti.

“Seguiamo con apprensione gli sviluppi di questa vicenda che coinvolge cittadini italiani e che sta generando comprensibile preoccupazione tra i loro familiari e nelle comunità pugliesi di appartenenza.

Confidiamo nel lavoro delle autorità italiane, del Ministero degli Affari Esteri e della rete diplomatica affinché siano garantite tutte le tutele previste dal diritto internazionale e siano attivate, con la massima tempestività, tutte le iniziative diplomatiche e istituzionali necessarie.

In questo momento vengono prima di tutto la vita delle persone e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Auspichiamo che Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti coinvolti possano essere liberati quanto prima e fare ritorno in sicurezza alle proprie famiglie e nel nostro Paese”.

foto facebook