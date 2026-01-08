GIOVEDì, 08 GENNAIO 2026
Nuovi defibrillatori per una città sempre più ‘protetta’: la proposta al Comune di Bari

La proposta arriva dal Comitato delle Donne “Riprendiamoci il Futuro”. 

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 19:18
Colonnina con defibrilatore
  • 46 sec

Installare, sul territorio cittadino, colonnine S.O.S. dotate di defibrillatori semiautomatici (DAE), in linea con quanto già realizzato con successo in numerose città italiane. La proposta al Comune di Bari arriva dal Comitato delle Donne “Riprendiamoci il Futuro”.

Si propone, in particolare, il posizionamento di tali dispositivi lungo le principali arterie urbane, nelle piazze maggiormente frequentate e in altri punti strategici di aggregazione. “L’utilizzo del defibrillatore  – spiega il Comitato – rappresenta un presidio fondamentale per la salvaguardia della vita: in caso di arresto cardiaco, un intervento rapido e corretto può infatti risultare determinante per la sopravvivenza della persona colpita.

Le colonnine S.O.S. sono solitamente dotate di istruzioni chiare e intuitive, e l’impiego del DAE può essere effettuato anche da cittadini adeguatamente formati, nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Per ragioni di sicurezza, si suggerisce di collocare le colonnine in prossimità dell’ingresso di attività commerciali o in aree sorvegliate,
preferibilmente protette da sistemi di videosorveglianza.

“L’iniziativa, dal forte valore sociale e sanitario – continua il Comitato – potrebbe essere realizzata senza oneri per l’Amministrazione comunale, grazie al coinvolgimento di sponsor privati disponibili a sostenere il progetto. Si precisa, inoltre, che a tali soggetti potrà essere riconosciuta una targhetta identificativa apposta sulla colonnina stessa”.

