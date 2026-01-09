VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,369 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,369 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al Piccinni la rassegna “Presente! Storie per il qui e ora”

Appuntamento a domenica

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 15:30
Teatro Piccinni
  • 36 sec

Prosegue al Teatro Piccinni di Bari la rassegna domenicale “Presente! Storie per il qui e ora”, inserita nella stagione teatrale 2025/26 del Comune di Bari e promossa da Puglia Culture in collaborazione con La Content. Un ciclo di appuntamenti pensato per fare del teatro uno spazio di confronto civile, capace di interrogare il presente e stimolare il dialogo con il pubblico.

Domenica 11 gennaio, alle ore 11, è in programma “Aldro – Storia di un orrore perbene”, spettacolo di Michele Dalai tratto dall’omonimo libro. Il racconto ripercorre la vicenda di Federico Aldrovandi, morto nel 2005 durante un controllo di polizia, e propone una riflessione sul rapporto tra cittadini e istituzioni, sulla costruzione della verità pubblica e sul valore del dissenso. Un lavoro che intreccia memoria, responsabilità collettiva e impegno civile.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Nella stessa mattinata, alle ore 12, si terrà l’incontro con il pubblico “Uomini o maiali?”, con Francesco Montanari e Davide Sacco, rispettivamente attore e regista dello spettacolo Il medico dei maiali. Il confronto sarà dedicato ai temi del potere, della corruzione e delle responsabilità individuali all’interno dei sistemi sociali e politici. A moderare l’incontro sarà Anna Puricella.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, al Piccinni la rassegna “Presente!...

Prosegue al Teatro Piccinni di Bari la rassegna domenicale “Presente! Storie...
- 9 Gennaio 2026
Cronaca

Peculato sui tributi, tribunale Bari condanna...

Due anni e dieci mesi di reclusione per peculato e una...
- 9 Gennaio 2026
Politica

Regionali in Puglia, Bottalico esclusa dall’assegnazione...

Dopo 46 giorni dall’apertura delle verifiche, l’Ufficio elettorale della Corte d’Appello...
- 9 Gennaio 2026
Politica

Sanità, è scontro sulle liste d’attesa...

È scontro sulla sanità pugliese e sulle misure annunciate dal presidente...
- 9 Gennaio 2026