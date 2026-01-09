Bari, al Piccinni la rassegna “Presente! Storie per il qui e ora”

Prosegue al Teatro Piccinni di Bari la rassegna domenicale “Presente! Storie per il qui e ora”, inserita nella stagione teatrale 2025/26 del Comune di Bari e promossa da Puglia Culture in collaborazione con La Content. Un ciclo di appuntamenti pensato per fare del teatro uno spazio di confronto civile, capace di interrogare il presente e stimolare il dialogo con il pubblico.

Domenica 11 gennaio, alle ore 11, è in programma “Aldro – Storia di un orrore perbene”, spettacolo di Michele Dalai tratto dall’omonimo libro. Il racconto ripercorre la vicenda di Federico Aldrovandi, morto nel 2005 durante un controllo di polizia, e propone una riflessione sul rapporto tra cittadini e istituzioni, sulla costruzione della verità pubblica e sul valore del dissenso. Un lavoro che intreccia memoria, responsabilità collettiva e impegno civile.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Nella stessa mattinata, alle ore 12, si terrà l’incontro con il pubblico “Uomini o maiali?”, con Francesco Montanari e Davide Sacco, rispettivamente attore e regista dello spettacolo Il medico dei maiali. Il confronto sarà dedicato ai temi del potere, della corruzione e delle responsabilità individuali all’interno dei sistemi sociali e politici. A moderare l’incontro sarà Anna Puricella.