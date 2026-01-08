Bari, via Argiro palcoscenico “a cielo aperto”: Roberto Ottaviano presenta Pinturas

Domani, venerdì 9 gennaio via Argiro si trasforma di nuovo in palcoscenico a cielo aperto. Nell’ambito di Note di Cantiere, rassegna di concerti gratuiti promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, il sassofonista Roberto Ottaviano presenterà dal vivo il progetto “Pinturas”.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.30 lungo via Argiro, dove i lavori in corso diventano occasione di partecipazione culturale e sostegno al commercio di prossimità. Sul palco, accanto a Ottaviano al sax, saliranno Nando Di Modugno alle chitarre, Giorgio Vendola al contrabbasso e Pippo D’Ambrosio alla batteria.

“Pinturas” è un viaggio jazzistico che usa l’improvvisazione come pennello per raccontare paesaggi e storie immaginarie, con una tavolozza sonora che guarda al futuro restando radicata nel Sud. Il progetto dialoga con le recenti produzioni discografiche dell’artista, pubblicate dalle etichette Dodicilune e GDJ.

La rassegna proseguirà nei prossimi venerdì con Paola Arnesano & Vince Abbracciante (16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (23 gennaio), Alberto Di Leone Quartet (30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (6 febbraio). Tutti i concerti sono gratuiti e si svolgono dalle 18.30 alle 20.30. Per informazioni: pugliaculture.it/note-di-cantiere.