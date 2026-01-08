GIOVEDì, 08 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,345 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,345 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, via Argiro palcoscenico “a cielo aperto”: Roberto Ottaviano presenta Pinturas

Appuntamento a domani con la rassegna "Note di cantiere"

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 09:31
Roberto Ottaviano Pinturas 2
  • 30 sec

Domani, venerdì 9 gennaio via Argiro si trasforma di nuovo in palcoscenico a cielo aperto. Nell’ambito di Note di Cantiere, rassegna di concerti gratuiti promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, il sassofonista Roberto Ottaviano presenterà dal vivo il progetto “Pinturas”.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.30 lungo via Argiro, dove i lavori in corso diventano occasione di partecipazione culturale e sostegno al commercio di prossimità. Sul palco, accanto a Ottaviano al sax, saliranno Nando Di Modugno alle chitarre, Giorgio Vendola al contrabbasso e Pippo D’Ambrosio alla batteria.

“Pinturas” è un viaggio jazzistico che usa l’improvvisazione come pennello per raccontare paesaggi e storie immaginarie, con una tavolozza sonora che guarda al futuro restando radicata nel Sud. Il progetto dialoga con le recenti produzioni discografiche dell’artista, pubblicate dalle etichette Dodicilune e GDJ.

La rassegna proseguirà nei prossimi venerdì con Paola Arnesano & Vince Abbracciante (16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (23 gennaio), Alberto Di Leone Quartet (30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (6 febbraio). Tutti i concerti sono gratuiti e si svolgono dalle 18.30 alle 20.30. Per informazioni: pugliaculture.it/note-di-cantiere.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Nuovi defibrillatori per una città sempre...

Installare, sul territorio cittadino, colonnine S.O.S. dotate di defibrillatori semiautomatici (DAE),...
- 8 Gennaio 2026
Cultura

Bari, via Argiro palcoscenico “a cielo...

Domani, venerdì 9 gennaio via Argiro si trasforma di nuovo in...
- 8 Gennaio 2026
Attualità , Dalla città

Caso Venezuela, Bari pronta a scendere...

Un corteo in solidarietà con la Repubblica Bolivariana del Venezuela è...
- 8 Gennaio 2026
Attualità

Puglia, Decaro nomina tre figure chiave...

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sta completando la...
- 8 Gennaio 2026