Uniba, insediati il nuovo direttore generale e il cda

Il 7 gennaio si è insediato il nuovo Direttore Generale dell’Università di Bari, il prof. Ernesto Somma, che succede all’avvocato Gaetano Prudente.

Il prof. Somma rimarrà in carica per il triennio 2026/2028, con incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previa consultazione del Senato Accademico.

Il prof. Ernesto Somma è Professore Ordinario di Economia Industriale presso UniBa e ha coordinato per sei anni la Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi Aziendali, Economici e Statistici. Ha conseguito un PhD in Economics presso l’Università di York (UK). Ha ricoperto ruoli di coordinamento nel Corso di Studio Interclasse di Marketing e ha insegnato in diverse università estere, tra cui York,Belgrano e Praga.

Oltre alla sua carriera accademica, è stato Senior Regional Stakeholder Advisor per TAP (Trans Adriatic Pipeline) e Responsabile della Business Unit Incentivi e Innovazione Investment Management Invitalia SpA. Ha anche ricoperto ruoli manageriali di alto livello, quali Direttore Generale presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2008 al 2012, Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico dal 2017 al 2018, Consigliere di amministrazione dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione dal 2008 al 2011, Presidente del consiglio di amministrazione di Studiare Sviluppo SpA dal 2009 al 2012, Presidente e poi Amministratore Unico di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico dal 2015 al 2017

“L’innovazione, l’internazionalizzazione, la multidisciplinarietà, lo sviluppo della ricerca scientifica e della terza missione sono le priorità che la nuova governance dell’Università di Bari ha inteso porre quali obiettivi strategici di sviluppo del nostro Ateneo, il mio impegno sarà quello di assicurare il pieno e imprescindibile supporto dell’azione amministrativa a questo disegno valorizzando appieno le risorse disponibili e le competenze e talenti del personale tecnico amministrativo”, ha dichiarato il nuovo Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bari è stato rinnovato per il quadriennio 2026-2029. Presieduto dal Rettore Roberto Bellotti, il nuovo CdA include come componenti esterni il dott. Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia, e il sig. Francesco Pomarico, fondatore e presidente del Gruppo Megamark. Tra i membri interni, il prof. Nicola Decaro del Dipartimento di Medicina Veterinaria, la prof.ssa Sabrina Spallini del Dipartimento di Giurisprudenza e la dott.ssa Lucilla Crudele del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.

Per il Personale Tecnico Amministrativo, è stato nominato il sig. Francesco Silecchia, insieme ai rappresentanti degli studenti, sig.ra Annamaria Portincasa e sig.ra Aurora Epifani.

“Con queste nomine si completa l’assetto della nuova governance, e sono convinto che con il loro prezioso contributo si potrà dare ulteriore impulso allo sviluppo di UniBa. Auguro a loro buon lavoro e una proficua collaborazione”, ha dichiarato il Rettore Roberto Bellotti.