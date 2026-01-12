Bari, furgone e cargo bike per domicilio: nuovi progetti per la “Casa dei bambini e delle bambine”

Prende il via da gennaio 2026 la nuova programmazione quadriennale delle attività della “Casa dei bambini e delle bambine”, il Centro polifunzionale per la prima infanzia che si rivolge a famiglie con figli minori residenti o temporaneamente presenti nel territorio di Bari, con particolare riferimento a nuclei familiari in situazione di povertà e disagio socio- economico, con l’obiettivo di sostenerne i bisogni primari in uno spirito di innovazione e sperimentazione.

Il Centro attualmente può contare sulle due sedi di Modugno-Carbonara (SP 110 Modugno Carbonara 4/2 – 4/4) e di via Calefati (sede succursale in via Calefati 343). A esito della nuova procedura di gara per la conclusione dell’accordo quadro quadriennale per la gestione del Centro, è stato individuato l’operatore Consorzio Elpendù, con cui è stato sottoscritto il primo contratto attuativo per l’avvio della nuova programmazione delle attività, finanziate nell’ambito del PN Metro plus e città medie sud 2021-2027, da svolgersi complessivamente tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029.

Il servizio intende perseguire i seguenti obiettivi: realizzare attività di sostegno alle famiglie in stato di bisogno; offrire ai bambini “un luogo educativo” dove fare esperienze diverse, condividendo con i pari situazioni di gioco, scoperta e socializzazione; proporre modelli educativi attenti a stili di vita alternativi, alle dimensione del riciclo, del riuso, delle forme di consumo che permettano di limitare gli sprechi; proporre interventi educativi di sostegno alla genitorialità, alla maternità e paternità responsabile in rete con i servizi territoriali socio sanitari.

Gli interventi proposti riguarderanno le seguenti aree:

· area del gioco e della socializzazione – realizzazione di laboratori e attività ludico-espressive per bambini delle fasce d’età 0-6 anni, 7-12 anni e adolescenti 13-18 anni;

· area del supporto alla genitorialità con la finalità di favorire la creazione di spazi di confronto e auto aiuto tra famiglie;

· area della solidarietà – realizzazione di uno spazio per la raccolta di capi di abbigliamento e/o accessori donati da privati cittadini e aziende e successiva distribuzione alle famiglie in stato di bisogno;

· area dell’educazione alimentare – distribuzione di generi alimentari mediante un accompagnamento alla spesa consapevole;

· area della salute e del benessere – realizzazione di uno di spazio di monitoraggio sociosanitario per l’infanzia e l’adolescenza.

I servizi offerti saranno:

· spazio ricreativo/educativo per bambini e adolescenti;

· attività di sostegno alla genitorialità;

· Emporio Sociale per minori e famiglie (emporio di alimenti e prodotti per l’igiene personale) e Boutique Sociale (capi abbigliamento e accessori prima infanzia e per le mamme in stato di gravidanza);

· laboratori nel campo dell’educazione alimentare e del riciclo;

· Ambulatorio sociale per infanzia e minori.

L’Emporio e la Boutique sociale, accessibili al pubblico, sono organizzati all’interno delle due sedi. In tali spazi sarà possibile per i cittadini, individuati mediante avviso pubblico, avere accesso a beni e prodotti di prima necessità, nel pieno rispetto della propria libertà di scegliere ciò di cui necessitano. Aspetto fondamentale e caratterizzante l’Emporio e la Boutique sociale riguarda “l’accompagnamento alla spesa” da parte di un operatore dedicato, nel pieno rispetto della privacy del cittadino.

All’interno della Boutique Sociale, sarà possibile, inoltre, fruire di giocattoli, libri, vestiti anche per le mamme in attesa, articoli utilizzabili e riutilizzabili (passeggini, lettini, seggioloni, etc) nelle differenti fasi di crescita dei minori.

Tra le novità della nuova programmazione, nel contesto della distribuzione a domicilio dei beni previsti dal progetto, verranno utilizzati due mezzi principali: un furgone e una cargo bike, entrambi riconoscibili e coerenti con l’identità visiva del progetto.

I due mezzi entreranno in servizio nei prossimi giorni e saranno presentati alla città con apposita comunicazione. Il furgone sarà impiegato soprattutto per le tratte più lunghe, in partenza dall’Emporio, collocato all’interno del complesso Bari Domani, verso le zone periferiche e semi-periferiche, mentre la cargo bike sarà operativa principalmente nelle aree centrali, partendo dall’Emporio di via Calefati (sede succursale), dove la mobilità leggera rappresenta la soluzione più efficiente per muoversi soprattutto nelle aree pedonali e nelle Zone a traffico limitato.

La cargo bike utilizzata per la distribuzione sarà una bicicletta a pedalata assistita, dotata di vano di carico anteriore capiente e coperto, progettato per trasportare in sicurezza spese alimentari e kit, mantenendo un impatto ambientale minimo e riducendo l’ingombro stradale.

“La Casa dei bambini e della bambine è un servizio diventato ormai punto di riferimento nella rete del Welfare della città di Bari, a sostegno delle numerose attività volute dall’amministrazione a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno e di marginalità estrema, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, e non lasciare indietro nessuno – sottolinea l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella -. Il Centro polifunzionale, con le sue due sedi, attivo dal 2017, ogni anno accoglie in media circa 1900 utenti che fruiscono liberamente delle attività, sia bambini che adulti. Nell’ultimo anno i kit erogati sono stati circa 80. Oggi siamo orgogliosi di potere presentare la nuova programmazione quadriennale del Centro, che potrà contare anche sul supporto logistico di un camper e della cargo bike, per potere raggiungere a domicilio ulteriori utenti e intercettare altre fasce di bisogni e di famiglie, che magari non si sono ancora avvicinate al servizio”.