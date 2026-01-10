SABATO, 10 GENNAIO 2026
Inps, per pensioni all’estero da marzo 2026 parte accertamento dell’esistenza in vita

Al via dal 20 marzo

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 14:17
Forum Della Pubblica Amministrazione
  • 30 sec

A partire dal 20 marzo 2026, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, da restituire alla Banca entro il 18 luglio 2026.

Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di agosto 2026, se possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2026.

Sono esclusi dall’accertamento generalizzato i pensionati:

• i cui dati sono oggetto di scambio telematico, in virtù di accordi tecnico-procedurali stipulati dall’Istituto con enti previdenziali di altri Stati;

• che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

• le cui pensioni sono già state sospese da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

