DOMENICA, 11 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,413 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,413 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mercato immobiliare: continua l’interesse per le nuove costruzioni

I potenziali acquirenti fanno i conti con i prezzi delle case nuove e con quelli degli interventi di ristrutturazione.

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 14:46
costruzioni immobili palazzi
  • 2 min

Nella prima parte del 2025 l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa conferma l’interesse per le nuove costruzioni: iniziato subito dopo la pandemia, ha tratto vigore dal decreto “Casa Green” che sta spingendo sempre più l’accento sulle performance energetiche degli immobili e, di conseguenza, anche sulle nuove costruzioni. Allo stesso tempo i potenziali acquirenti fanno i conti con i prezzi delle case nuove e con quelli degli interventi di ristrutturazione. Per questo motivo si sono preferite le soluzioni abitative in buono e ottimo stato.

I dati dell’Agenzia delle Entrate, relativi al primo semestre del 2025 evidenziano che le compravendite di nuove costruzioni sono diminuite del 4%. Il mercato è, infatti, influenzato dalle incertezze geopolitiche e dalle guerre in corso che continuano a incidere sulla logistica e, in parte, sui costi delle materie prime. Molte di queste hanno messo a segno prezzi in discesa, nella prima parte del 2025, anche se restano ancora elevati rispetto al livello pre-pandemia. Le attività dei cantieri proseguono anche se ci sono dei rallentamenti laddove i costruttori si rendono conto che il prezzo finale potrebbe non essere assorbito dal mercato.

Nelle grandi città i prezzi più elevati possono essere facilmente assorbiti da potenziali acquirenti con generosa disponibilità di spesa. In queste realtà i prezzi del nuovo segnalano un aumento del 2,3 %, un tasso di crescita tra i più elevati dopo la pandemia. Si mettono in evidenza, in modo particolare, Bari con +5,3% e Torino con +3,7%.

Nei capoluoghi di provincia, così come nell’hinterland delle grandi città, si segnala un aumento medio dei valori dell’1,4%.

Negli ultimi dieci anni i prezzi dell’usato si sono rivalutati dell’11,7%, quelli del nuovo dell’11,9%.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Mercato immobiliare: continua l’interesse per le...

Nella prima parte del 2025 l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa conferma...
- 11 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Elevato consumo di cibi con conservanti,...

Un maggiore consumo di conservanti alimentari, ampiamente utilizzati negli alimenti e...
- 11 Gennaio 2026
Cronaca

Tenta di salvare un uomo finito...

Nel tentativo di salvare un uomo finito nelle acque gelide del...
- 11 Gennaio 2026
Cultura

Boom di visitatori nei musei e...

Intensi flussi turistici verso la Puglia: primo test dell’anno superato a...
- 11 Gennaio 2026