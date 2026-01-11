Cucina, fonte di vitamine e alleata della salute: oggi in tavola la menta

Fresca, profumata e alleata della salute, oggi in tavola portiamo la menta. Questa piccola pianta aromatica, spesso associata a bevande e dessert, merita in realtà molto più spazio in cucina, soprattutto nelle ricette salate. Dietro il suo profumo intenso si nasconde un vero alleato del benessere quotidiano, utilizzato fin dall’antichità sia come erba medicinale sia come ingrediente gastronomico. Ma andiamo per gradi.

La menta è ricca di oli essenziali — in particolare il mentolo — responsabili del suo effetto rinfrescante. Questo composto aiuta a rilassare i muscoli dell’apparato digerente, favorendo la digestione e alleviando gonfiore e nausea. Non solo, contiene antiossidanti utili a contrastare i radicali liberi, contribuendo a proteggere le cellule dall’invecchiamento precoce. È anche una buona fonte di vitamine del gruppo A e C e di minerali come ferro e potassio, che supportano sistema immunitario e corretta funzionalità muscolare.

Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, la menta viene spesso consigliata anche in caso di raffreddore o mal di gola, mentre l’aroma fresco può agire come piccolo “stimolante naturale”, migliorando concentrazione e sensazione di energia. Insomma, un’erba semplice ma preziosa, da utilizzare molto più spesso di quanto pensiamo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Cous cous con menta e verdure

Cuoci il cous cous secondo le indicazioni riportate sulla confezione, sgranandolo con una forchetta e aggiungendo un filo di olio extravergine. Taglia a cubetti piccoli zucchine, peperoni e carote, quindi saltali in padella con olio e un pizzico di sale, lasciandoli croccanti. Quando le verdure saranno tiepide, uniscile al cous cous insieme a ceci già cotti. Aggiungi abbondante menta fresca tritata, succo di limone e pepe. Mescola bene e lascia riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Polpette di yogurt e menta con cetrioli

In una ciotola mescola yogurt greco denso, pane grattugiato, un uovo piccolo, aglio tritato finemente e un cucchiaio abbondante di menta fresca. Aggiungi sale e pepe, lavorando il composto fino a ottenere una consistenza modellabile. Forma piccole polpette e cuocile in padella antiaderente con un filo di olio, facendole dorare su tutti i lati. Nel frattempo, affetta sottilmente un cetriolo e condiscilo con olio, limone e altra menta. Servi le polpette insieme all’insalatina di cetriolo: fresche, leggere, perfette come antipasto o secondo piatto.