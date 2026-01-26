Nuova vita ai centri urbani di Italia e Grecia: Arti chiama a raccolta giovani talenti da tutto il mondo

Rigenerare le città, restituire nuovi significati a spazi simbolici e costruire insieme alle comunità locali modelli di sviluppo sostenibile: è questa la sfida lanciata da ARTI con un nuovo bando di selezione internazionale di professionisti che punta a ripensare territori e aree suburbane di Brindisi, Materiìa e Aigialeia (Grecia occidentale) come luoghi sostenibili, creativi e attrattivi per il futuro, attraverso un approccio inclusivo e partecipativo.

L’Agenzia della Regione Puglia per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione selezionerà nove talenti under 35, giovani professionisti chiamati a essere protagonisti di un percorso di rigenerazione urbana nell’ambito del progetto ENERGIE, finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027.

Il bando sarà presentato pubblicamente mercoledì 28 gennaio dalle 10 alle 13 presso il BaLab dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (via Garruba 1), nel corso di un incontro aperto a cittadini, giovani, professionisti e stakeholder del territorio. Nella stessa occasione sarà presentata Move to Planet Be, la campagna di comunicazione a supporto del bando: non un invito a cambiare luogo, ma a cambiare prospettiva, in cui “Be” significa essere, diventare, prendersi cura. Un pianeta che non va semplicemente abitato, ma costruito insieme, con responsabilità, visione e immaginazione.

I talenti selezionati lavoreranno su tre aree pilota, che diventeranno veri e propri laboratori di sperimentazione. A Brindisi, l’intervento riguarderà la rigenerazione del Molo Catene, con la trasformazione di un’area portuale sottoutilizzata in uno spazio simbolico per innovazione, sostenibilità ed energie rinnovabili. A Matera, la tutela e valorizzazione del patrimonio UNESCO dei Sassi si intrecceranno con soluzioni di mobilità sostenibile, mentre ad Aigialeia, nella Grecia occidentale, il progetto si concentrerà sul rinnovamento dell’ex Cartiera di Aigio come spazio polifunzionale ed energeticamente efficiente.

I talenti selezionati saranno chiamati a costruire soluzioni concrete attraverso processi di co-progettazione, ascolto attivo e dialogo con le comunità locali, mettendo insieme tutela ambientale, sviluppo economico, turismo sostenibile e nuove forme di governance territoriale. Il bando è rivolto a profili specializzati in pianificazione territoriale, energie rinnovabili, sviluppo economico, modelli di impresa green e progettazione partecipata. Per ciascun incarico è previsto un compenso complessivo di 25 mila euro oltre IVA fino alla conclusione del progetto, prevista a maggio 2027.

Le candidature potranno essere presentate online fino alle 12.00 (ora italiana) del 27 febbraio 2026 tramite il sito istituzionale di ARTI arti.puglia.it.

Il progetto in breve

ENERGIE, di cui ARTI è partner capofila, è un progetto che mira a trasformare territori e aree periferiche in luoghi sostenibili, innovativi e attrattivi attraverso il coinvolgimento di giovani talenti internazionali under 35 e stakeholder attivi nei settori della creatività, della sostenibilità e dell’innovazione. In stretta collaborazione con le comunità locali, i talenti selezionati co-progetteranno nuove visioni urbane ispirate ai valori del New European Bauhaus nei comuni di Brindisi (Puglia, Italia), Matera (Basilicata, Italia) e Aigialeia (Grecia occidentale). Il progetto sperimenta modelli replicabili di rigenerazione creativa per contrastare le crisi demografiche e promuovere lo sviluppo sostenibile e nuove economie locali nelle aree più vulnerabili.