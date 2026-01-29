Obiettivo liberare Bari dai rifiuti: al via i clean up nei cinque municipi

È stato presentato oggi a Palazzo della Città “All Together Now – The Custodians Plastic Race”, il progetto nazionale di clean up ambientale promosso dalla BioDesign Foundation, in collaborazione con Plastic Free e i Comuni delle città coinvolte, che interesserà tutto il territorio italiano.

Un movimento internazionale che unisce istituzioni, forze armate, scuole, università, imprese e cittadini in una missione comune: liberare il Paese dai rifiuti e restituire alla natura la sua bellezza. L’iniziativa culminerà nell’evento nazionale in programma dall’11 al 17 maggio 2026, una vera e propria gara contro il tempo per ripulire l’Italia da nord a sud.

A Bari, in contemporanea con le altre città italiane, si terranno sei clean up che attraverseranno tutti i Municipi. I primi due saranno sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 9.30: sabato al quartiere Sant’Anna con partenza da via Fratelli Spizzico 1 (fronte chiesa Sant’Anna) e domenica 1 febbraio al quartiere Japigia, con partenza dal parcheggio di fronte al mercato Santa Chiara. I successivi clean up sono in fase di organizzazione in collaborazione con i Municipi, con l’obiettivo di garantire una copertura progressiva dell’intero territorio cittadino.

Hanno presentato l’iniziativa la consigliera comunale Angela Perna, l’assessora all’Ambiente Elda Perlino, le presidenti di Municipio, Lucia Schinzano, presidente della Consulta comunale Ambiente, Simona Pellegrino, referente Bari BioDesign Foundation, Silvana Mitolo, referente Master Plastic Free Bari e Fabio Leli, referente locale Plastic Free Bari.

“Il Comune è orgoglioso di sostenere questa iniziativa perché crede fortemente nel valore di un cambiamento culturale e nella necessità di rafforzare nei cittadini il senso di responsabilità verso l’ambiente – ha detto Angela Perna – Abbiamo coinvolto tutti i Municipi affinché, in ogni quartiere, queste giornate diventino momenti di partecipazione, di comunità e di impegno concreto, attraverso la raccolta e la corretta differenziazione dei rifiuti. Continueremo a investire nelle campagne di informazione e formazione, perché solo così si ottengono risultati duraturi. Ringraziamo Plastic Free e tutte le associazioni coinvolte, anche quelle che non si occupano direttamente di ambiente, perché il tema ambientale deve riguardare tutti.”

“I risultati non sono solo quelli immediati: ogni volta che organizziamo un’operazione di questo tipo, la cittadinanza viene coinvolta e ci aiuta a rendere la città più decorosa e più bella. – ha detto l’assessora Elda Perlino –. Ma il vero obiettivo è condividere con tutti, a partire dai più piccoli, l’amore e la cura per la nostra città. Ringrazio la consigliera Angela Perna, tutti gli assessori, i consiglieri, il personale comunale e le associazioni come Bio Design Foundation e Plastic Free, perché oltre a rendere la città più pulita queste iniziative hanno un grande valore educativo. Ci aiutano a entrare nella logica della riduzione dei consumi e del corretto conferimento, in una fase in cui la plastica è sempre più difficile da riciclare e rappresenta una vera emergenza. Questa è la direzione che vogliamo seguire: una città che affronta i problemi costruendo alleanze tra istituzioni, associazioni e cittadini, perché la cura dell’ambiente è una responsabilità collettiva.”

“All Together Now nasce da un’idea semplice ma potente: prenderci cura del nostro pianeta, insieme. È un progetto della Bio Design Foundation che punta a liberare mari, strade e quartieri dalla plastica, restituendo bellezza ai luoghi in cui viviamo – ha continuato Simona Pellegrino – Lo scorso anno si è intervenuti soprattutto in mare, recuperando reti e rifiuti plastici grazie alla collaborazione della Guardia Costiera e delle forze dell’ordine. Da quest’anno il progetto scende anche nelle città, con giornate di pulizia aperte a cittadini, volontari, famiglie e associazioni. Con il supporto del Comune e di Amiu, chi partecipa trova tutto il necessario per dare una mano: guanti, sacchi e organizzazione. Ogni piccolo gesto conta, perché la plastica raccolta viene avviata al riciclo e diventa parte di un cambiamento concreto. Ma c’è anche uno sguardo al futuro: la Bio Design Foundation lavora su soluzioni scientifiche per contrastare le microplastiche, che minacciano l’ambiente e la nostra salute.”

“È un orgoglio operare in una città come Bari, che ha ottenuto il riconoscimento di Comune Plastic Free e che dimostra ogni giorno attenzione concreta al tema ambientale – ha concluso Silvana Mitolo di Plastic Free –. Da un anno e mezzo abbiamo un protocollo d’intesa con il Comune che ci permette di realizzare clean up, passeggiate ecologiche e attività di sensibilizzazione. Solo nel 2025 abbiamo incontrato oltre mille studenti e stiamo avviando una collaborazione con l’Università degli Studi di Bari per entrare nella rete delle Università Plastic Free. I clean up di All Together si inseriscono nel percorso di Plastic Free Bari in Tour: un clean up al mese in tutti i quartieri. In un anno abbiamo raccolto oltre quattro tonnellate di rifiuti e coinvolto più di mille volontari. Numeri che ci confermano che, insieme, stiamo andando nella direzione giusta.

IL PROGETTO

“All Together Now – The Custodians Plastic Race” è un grande progetto nazionale di clean up ambientale promosso dalla BioDesign Foundation, che mobilita cittadini, istituzioni, scuole, università, imprese e organizzazioni in una missione collettiva: liberare il Paese dai rifiuti e restituire alla natura la sua bellezza.

Il format nasce a Genova nel 2023, nell’ambito di The Ocean Race, e ha già consentito di raccogliere oltre 1 milione di kg di plastica e reti da pesca avviati al riciclo.

L’iniziativa si fonda su azioni simultanee, coordinate e capillari, che coinvolgono una vasta rete di soggetti pubblici e privati, trasformando la partecipazione civica in intervento concreto e misurabile.

OBIETTIVI

– Contrastare l’inquinamento da plastica su terra e in mare

– Ridurre la dispersione di rifiuti nell’ambiente

– Promuovere una cultura della responsabilità ambientale

– Coinvolgere attivamente comunità, scuole, imprese e istituzioni

– Favorire un cambiamento culturale duraturo

COME FUNZIONANO I CLEAN UP

I clean up sono operazioni coordinate in cui gruppi di volontari si riuniscono per raccogliere rifiuti plastici e altri materiali dispersi nell’ambiente.

Le attività:

– Integrano il sistema comunale di raccolta rifiuti

– Raggiungono aree urbane, naturali e costiere

– Prevedono mappatura dei luoghi tramite The Custodians App

– Si concludono con report, pesatura e documentazione

Ai partecipanti viene fornito il Kit Custodian (t-shirt, guanti, sacchi, guida, zainetto).

PERCORSO NAZIONALE 2026

Clean up locali organizzati ogni ultimo weekend del mese:

Gennaio: 31 gennaio – 1 febbraio (10 città)

Febbraio: 28 febbraio – 1 marzo (17 città)

Marzo: 27, 28, 29 marzo (20 città)

Aprile: 24, 25, 26 aprile (55 città)

Evento nazionale:

All Together Now – The Custodians Plastic Race

11 – 17 maggio 2026

Coinvolgimento simultaneo di 107 città e di tutti i comuni italiani.

Dopo l’evento nazionale, le attività proseguiranno con appuntamenti regolari mensili.

BIODESIGN FOUNDATION

La BioDesign Foundation è un’organizzazione internazionale impegnata nello sviluppo di soluzioni ispirate alla natura per affrontare le grandi sfide ambientali.

Tra i progetti cardine:

– The Custodians Plastic Race

– Vox Maris

– The Custodians Earth Solution Platform