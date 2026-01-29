Bari, lavori Brt su corso Vittorio Veneto: soppresse alcune fermate Amtab

L’Amtab. informa che a seguito di ordinanza emanata dalla Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari n. 2026/00313 del 22/01/2026, con la quale viene regolamentata temporaneamente la circolazione stradale su corso Vittorio Veneto e contestualmente disposta con effetto immediato e sino a nuove disposizioni, la soppressione provvisoria delle fermate presenti lungo il predetto corso, dal 30/01/2026 al 02/02/2026 da inizio a fine servizio, i bus delle linee 2/, 22, 27, 42, navette A e AB, osserveranno le seguenti variazioni rispetto all’ordinario e di seguito indicate:

navette “A” e “AB”

• viene istituito un capolinea provvisorio in via Brigata Regina (ultimo isolato prima

dell’incrocio semaforico con corso Vittorio Veneto)

linee 2/, 22, 27, 42, navette “A” e “AB”

• viene istituita una fermata provvisoria in piazza Massari/Isabella D’Aragona-lato

Questura;

• vengono temporaneamente soppresse le seguenti fermate lungo corso Vittorio

Veneto:

✓ Park & Ride-lato terra navette (fermata utile: capolinea provvisorio in via Brigata

Bari)

✓ Park & Ride-lato terra linee ordinarie (fermata utile: isolato precedente fronte GdF)

✓ Park Veneto fronte (fermata utile in salita e discesa Park & Ride – ex multiservizi)

✓ istituto d’Arte (fermata utile in salita e discesa Park & Ride – ex multiservizi)

✓ Anagrafe (fermata provvisoria utile: Massari/Isabella D’Aragona-lato Questura)

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento dei lavori di cui sopra. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde

800450444.