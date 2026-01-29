Un uomo privo di vita è stato ritrovato questa mattina in via Gentile a Bari, nei pressi della fermata del bus. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di malore. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sul posto è intervenuta la polizia scientifica.
Bari, ritrovato uomo privo di vita in via Gentile: si ipotizza malore
Sul posto è intervenuta la scientifica
