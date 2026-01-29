GIOVEDì, 29 GENNAIO 2026
Bari, ritrovato uomo privo di vita in via Gentile: si ipotizza malore

Sul posto è intervenuta la scientifica

Pubblicato da: redazione | Gio, 29 Gennaio 2026 - 11:37
polizia scientifica
  • 22 sec

Un uomo privo di vita è stato ritrovato questa mattina in via Gentile a Bari, nei pressi della fermata del bus. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di malore. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sul posto è intervenuta la polizia scientifica.

