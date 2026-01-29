Bari – Palermo: la storia. Longo: “Arriveranno altri rinforzi, voglio gente col fuoco dentro”

Anticipo di lusso per il campionato di Serie B: allo stadio ‘San Nicola’ si affrontano Bari e Palermo. La gara, valida per la ventiduesima giornata del campionato cadetto, si disputerà domani, venerdì 30 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20:30. I biancorossi sono reduci dall’importante vittoria in casa del Cesena, mentre i rosanero hanno pareggiato a reti bianche in casa del Modena nell’ultimo turno di campionato.

L’AVVERSARIO – Il Palermo Football Club, meglio noto come Palermo, venne fondato il 1º novembre 1900, grazie al contributo della comunità inglese della città e di Ignazio Majo Pagano, un giovane che aveva conosciuto il calcio in Inghilterra e che aveva deciso di importare questo nuovo sport nella natia Palermo. Vincitore di 5 titoli dello stesso campionato cadetto, il Palermo ha conquistato una Coppa Italia Serie C nel 1992-93. Per tre volte ha anche disputato la finale nella Coppa Italia maggiore: nel 1974, nel 1979 e nel 2011. Riguardo alle partecipazioni alle coppe europee, la società rosanero conta cinque apparizioni in Coppa UEFA ora Europa League.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Palermo sono 76 con 23 vittorie biancorosse, 26 pareggi e 27 successi siciliani. In terra pugliese si sono disputate 37 gare ed il bilancio è nettamente in favore dei biancorossi con 21 vittorie contro le 6 affermazioni dei rosanero, mentre 10 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria casalinga dei galletti contro le aquile è datata 24 settembre 2013: in quell’occasione i pugliesi si imposero per 2 -1 grazie alle reti di Sciaudone e Ceppitelli. Per gli isolani andò in gol Lafferty. Nello scorso torneo di B, gli uomini allenati da Lonso si imposero per 2-1 grazie alle reti di Maggiore e Simic.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Davide Lanzafame, Leandro Rinaudo, Totò Lopez, Massimo Brambati, Alessandro Parisi, Franco Brienza, Massimo Donati, Onofrio Barone, George Pușcaș, Gaetano Troja, Kamil Glik, Gabriele Rolando, Mattia Cassani, Roberto Floriano, Pietro Maiellaro, Alessandro Micai, Lorenzo Battaglia, Marco Perrotta, Andrea Raggi, Giuseppe Taglialatela, Marco Calderoni, Massimo Bonanni, Daniele De Vezze, Salvatore Masiello, Gaetano De Rosa, Francesco Bolzoni, Alberto Bergossi, Alberto Fontana, Valerio Majo, Marco Pisano, Edgar Álvarez, Federico Giampaolo, Alessandro Gazzi, Giuseppe Spalazzi, Fabio Daprelà, Ferdinando Sforzini, Davide Di Gennaro, Gabriele Messina, Lorenzo Scarafoni, Gaetano Monachello, Elio Grani, João Pedro Pereira Silva, Luigi Sardei, Francesco Casisa, Denis Godeas, Aurelio Pavesi De Marco, José Ferdinando Puglia, Luigi De Robertis, Giorgio Rossano, Luigi Lenzi, Ádám Simon, Gennaro Tutino e Emanuele Terranova, Marco Perrotta, Emanuele Terranova e George Pușcaș .

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Roberto Stellone, Bortolo Mutti, Mimmo Renna, Stefano Colantuono, Tony Cargnelli e Devis Mangia.

﻿

LE PAROLE DEL MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara del tecnico del Bari, Moreno Longo: «Il gruppo non è ancora definitivo: c’è bisogno di intervenire soprattutto in difesa e a centrocampo, ma non escludo ulteriori movimenti anche davanti. Al di là delle posizioni, voglio giocatori con il fuoco dentro. Da questo punto di vista, nessuno ha il posto garantito fino alla chiusura del mercato. Da lunedì faremo le valutazioni finali e da qui alla fine qualche uscita ci sarà. Della partita di Cesena porto con me la risposta emotiva della squadra. Ho visto un atteggiamento diverso, in particolare la determinazione nel provare a rimettere la testa avanti dopo il pareggio. Detto questo, è chiaro che non abbiamo risolto nulla: c’è ancora tantissimo da sistemare sotto ogni profilo ed è giusto dirlo. Il Palermo è un avversario di grande livello, non ha bisogno di presentazioni. Per fare risultato servirà una prestazione impeccabile».

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Cerofolini, Cistana, Pucino, Nikolaou, Mane, Verreth, Braunöder, Dorval, De Pieri, Rao, Moncini. All.: Longo.

PALERMO (4-3-1-2): Joronen, Peda, Bani, Ceccaroni, Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello, Palumbo, Vasic, Pohjanpalo

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, mentre al VAR ci sarà Antonio Giua (Olbia), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).