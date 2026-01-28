MERCOLEDì, 28 GENNAIO 2026
Calciomercato Bari: ufficiale l’arrivo di Cavuoti dal Cagliari

Arriva con la formula del prestito

Pubblicato da: redazione | Mer, 28 Gennaio 2026 - 18:35
Cavuoti
  • 20 sec

Un nuovo volto si unisce alla rosa del Bari. Il centrocampista Nicolò Cavuoti arriva in prestito dal Cagliari fino a giugno e vestirà la maglia numero 20, pronto a mettersi a disposizione di mister Longo.

Classe 2003, originario di Vasto, Cavuoti ha mosso i primi passi nel calcio giovanile con la Virtus Vasto, per poi esordire in Serie D con la Vastese. Il talento abruzzese è stato presto notato dal Cagliari, che lo ha inserito nella propria Primavera e successivamente mandato in prestito in Lega Pro: prima all’Olbia, poi alla Feralpisalò, dove ha collezionato numerose presenze e qualche rete.

Nonostante la giovane età, Cavuoti può già vantare esperienze importanti anche con le Nazionali giovanili, avendo vestito l’Azzurro nelle selezioni Under 18, 19 e 20. Con il Cagliari nella prima parte della stagione ha accumulato sei presenze tra Serie A e Coppa Italia, esperienza che porta ora con sé a Bari con l’obiettivo di dare il suo contributo al progetto del club.

Foto Ssc Bari﻿

