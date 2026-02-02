Il calciomercato del Bari si chiude con quattro arrivi

Si è conclusa alle ore 20 la sessione invernale del calciomercato. Per il Bari diversi movimenti in entrata e uscita.

Tra le uscite, Andrea Meroni è passato al Mantova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, mentre Davide Vincenzo Colangiuli va in prestito al Lumezzane. Aveva lasciato da giorni il capoluogo pugliese anche Francesco Vicari trasferitosi alla Reggiana con la formula del prestito fino al termine della stagione, mentre Gaston Pereiro aveva risolto giorni fa, il contratto che lo legava al club biancorosso. Tra i giovani, Indrit Mavraj ha firmato un contratto con il Lechia Gdansk mentre Sheriff Kassama ha lasciato il Bari per tornare definitivamente al suo club di origine, stessa sorte per Mirko Antonucci rientrato allo Spezia. Ha destato scalpore la partenza di Gaetano Castrovilli che ha deciso di lasciare la Puglia per trasferirsi al Cesena di Mignani.

Sul fronte arrivi, il Bari ha puntato soprattutto su prestiti e qualche acquisto definitivo. Dal Mantova è arrivato a titolo definitivo il difensore Valerio Mantovani, anche se per lui è un ritorno. Il reparto difensivo viene inoltre rinforzato da Cas Odenthal dal Sassuolo (prestito fino a giugno). Nello stesso reparto erano già giunti ad inizio sessione sia Andrea Cistana dallo Spezia che il giovane Giacomo Stabile dall’Inter (prestito fino a giugno).

A centrocampo e in attacco il club si è assicurato il portoghese Tomás Esteves dal Pisa (prestito), Federico Artioli dal Mantova (prestito), Kevin Piscopo dalla Juve Stabia (prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni), Nicolò Cavuoti dal Cagliari (prestito fino a giugno), Giacomo De Pieri dall’Inter (prestito fino al 2026) e Daoudà Traorè centrocampista classe 2006 in arrivo dal Southampton (prestito con diritto di riscatto). In attacco da registrare l’innesto di Marvin Çuni dal Rubin Kazan (prestito con diritto di riscatto). Sempre nel reparto avanzato, l’attaccante Leonardo Cerri è rientrato anticipatamente alla Juventus. Restano fuori rosa Anthony Partipilo (da registrare un tentativo del Monopoli nelle ultime ore di mercato) e Giulio Maggiore.

(In foto Cas Odenthal – ssc Bari)﻿